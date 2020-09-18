‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1145 حالة تعافي و 31 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 31 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4430 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 328720 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1145 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 308352 حالة.