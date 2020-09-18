ولي العهد يوجه بمشاركة القوات الجوية الملكية باحتفالات اليوم الوطني في عسير

بلادي – الرياض : وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة القوات الجوية الملكية الأربعاء القادم في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة بمنطقة عسير.
وأبانت إمارة منطقة عسير أن الحفل سيبدأ الساعة 5 مساء، لافتة إلى أن عدداً من المواقع في المنطقة ستشهد عروضا جوية متنوعة في خميس مشيط، وحديقة مطار أبها، ومدينة أبها، ومركز طبب، وشعف بني مازن، وسراة عبيدة، واحد رفيدة، وحديقة القاعدة الجوية بخميس مشيط.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عروضا جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ90، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني، مبينة أن العرض يُعد أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدة العرض، الذي سينطلق في 23 سبتمبر الجاري الساعة الـ4 مساءً، في نقل مباشر على القناة السعودية.
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