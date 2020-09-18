نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية والشروط وآخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية والتى تضم (رقيب، ووكيل رقيب، جندي وجندي أول، عريف) واشترطت بعد التخصصات للحصول على كل وظيفة من الوظائف السابقة، فيما أكدت أن الناجحين فى تلك الوظائف سيتم تعينهم فى المدن التالية (نجران، عسير، جازان، الرياض) كما نوهت وزارة الداخلية انها حددت بعض المعايير والضوابط والمواصفات فى المتقدمين من أجل الاستفادة بتلك الوظائف الشاغرة لديها والتى نستعرضها إليكم.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

وظيفة رقيب تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (بكالوريوس هندسة تخصص: علوم حاسب، مدني، ميكانيكا، كهرباء، شبكات، معماري، تقنية محركات، امن معلومات، برمجيات، سلامة وحماية، إحصاء، إتصالات، بحوث العمليات، تقنية تبريد وتكييف)

تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (بكالوريوس هندسة تخصص: علوم حاسب، مدني، ميكانيكا، كهرباء، شبكات، معماري، تقنية محركات، امن معلومات، برمجيات، سلامة وحماية، إحصاء، إتصالات، بحوث العمليات، تقنية تبريد وتكييف) وظيفة عريف: تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (التحرير والسكرتارية، الإدارة المكتبية، تقنية إدارة المركبات، نظم المعلومات، المحاسبة، إدارة مالية، برمجيات الحاسب، شبكات حاسب، دعم فني حاسب آلي، محركات ومركبات، حماية البيئة، سلامة الأغذية، الرسم بالحاسب، برمجة قوي البيانات، مهارات صيانة السيارات، الوسائط المتعدده ورسومات الويب، فني معماري، تبريد وتكييف، تقنية مدنية ومعمارية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المستودعات، إدارة سلسلة الإمداد والتموين).

تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (التحرير والسكرتارية، الإدارة المكتبية، تقنية إدارة المركبات، نظم المعلومات، المحاسبة، إدارة مالية، برمجيات الحاسب، شبكات حاسب، دعم فني حاسب آلي، محركات ومركبات، حماية البيئة، سلامة الأغذية، الرسم بالحاسب، برمجة قوي البيانات، مهارات صيانة السيارات، الوسائط المتعدده ورسومات الويب، فني معماري، تبريد وتكييف، تقنية مدنية ومعمارية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المستودعات، إدارة سلسلة الإمداد والتموين). وظيفة وكيل رقيب: تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (المحاسبة، إدارة الجودة، اللغات، الشريعة والقانون، العلاقات والإعلام، المعلومات الجغرافية، التربية، العلوم الإدارية، العلوم الإجتماعية).

تحتاج تلك الوظيفة التخصصات التالية (المحاسبة، إدارة الجودة، اللغات، الشريعة والقانون، العلاقات والإعلام، المعلومات الجغرافية، التربية، العلوم الإدارية، العلوم الإجتماعية). وظيفة جندي أول: لا تحتاج تلك الوظيفة سوي الحاصلين على الثانوية العامة ويستحب أن يكون المتقدم لدية رخصة قيادة.

لا تحتاج تلك الوظيفة سوي الحاصلين على الثانوية العامة ويستحب أن يكون المتقدم لدية رخصة قيادة. وظيفة جندي: تحتاج تلك الوظيفة شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى حصول على دورة من الدورات التدريبية التالية (الدفاع عن النفس، حاسب آلي، التصوير) لا تقل مدة هذه الدورة عن 6 أشهر.

شروط التقديم فى وظائف وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

شملت شروط التقديم في وظائف وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية التالي (أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وان لا يكون متزوجة من امرأة غير سعودية، وان يكون لائق طبياً، ويتناسب طوله مع وزنة، وان يكون لديه المؤهل الذي يؤهله لتلك الوظيفية).

رابط التقديم وموعد التسجيل

يتمكن الشباب الذي ينطبق عليهم الشروط والمعايير السابق ذكرها أن يتقدم للوظائف العسكرية من خلال رابط أبشر توظيف وذلك بداية من السبت الموافق 2/2/1442ه‍ وحتى نهاية يوم 7/2/1442ه‍ بداية من الساعة العاشرة صباحاً.