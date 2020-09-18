نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية ونصائح هامة أثناء الحضور على منصة مدرستي والاستخدام بحذر في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي: التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، هو بناء مستقبل الأطفال في هذا العام الدراسي الجديد، المرتكز على تطور التكنولوجيا الحديثة، ولأن في استخدام التكنولوجيا مخاطر كثيرة وفوائد أكثر، كان على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بكل الاجراءات والنصائح التي تقوم باصدارها وزارة التعليم السعودية، حيث أنه يجب التعامل مع منصة مدرستي كما يجب أن يكون، ولأن التعليم عن بعد لا يكون التواصل حقيقة فيه مع الطالب والمعلم، ولكن يكون بينهما مسافات، ويكون التواصل بينهم افتراضي وهو شرح الدروس والمناقشات بينهما لبعض صوتاً وصورة، لذلك تعتبر منصة مدرستي هذا العام كأنها هي الواقع، فيجب على جميع الطلاب مراعاة أنها هي المدرسة الحقيقية له، وأن هؤلاء المعلمين الذين يتواصلون معه ويتناقشون معه كأنهم موجودين في الفصل حقيقة بدون عبث على المنصة، حيث أن هذا يعتبر في مصلحة الطالب أولاً وأخيراً، كما تم التنبيه على بعض النصائح والإجراءات المهمة من قبل وزارة التعليم السعودية، أثناء الجلوس على منصة مدرستي.
وزارة التعليم السعودية ونصائح هامة للطلاب أثناء الجلوس على منصة مدرستي
من الأمور المهمة في هذا العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، هو الأخذ بجميع النصائح الواردة من وزارة التعليم، وخاصةً أثناء استخدام المنصة أو تطبيق تيمز، أو أثناء مشاهدة قنوات عين:
- أولياء أمور الطلاب جميعاً لهم دور كبير وأهمية أكبر في إرشاد الطلاب في أثناء استخدام هذه التقنية الحديثة للتعليم عن بعد بالسعودية.
- يجب أن يهتم الطلاب أثناء الجلوس أمام المنصة ،بارتداء الملابس المناسبة للدراسة غير مختلفة عن الدراسة في الواقع.
- يجب على أولياء الأمور أن يراعوا أبناءهم ويوجهوهم في كيفية الجلوس الصحيح أمام منصة مدرستي، للحفاظ على صحتهم وجسمهم.
- اختيار المكان المناسب للجلوس أمام شاشة المنصة، بحيث لا تتأثر الرؤية بعدم وضوح الشاشة أثناء تواصل الطلاب مع معلميهم.
- الالتزام بالانضمام إلى منصة مدرستي، والحصص الافتراضية، والتواصل مع المعلمين في الوقت المحدد بدون تأخير.
- الخروج من المنصة عند انتهاء الوقت المحدد من قبل وزارة التعليم بالسعودية، وعلى حسب كل مرحلة.
- يجب على الطلاب إغلاق المايك، وعدم استخدامه إلا في حالة مشاركته في المناقشة مع المعلمين والمعلمات.
منصة مدرستي الفصل الحقيقي للطلاب في التعليم عن بعد بالسعودية
- الطالب لا يقوم بالنقاش إلا في إطار موضوع الدرس فقط، وخاصةً أثناء النقاش مع زملاءه.
- الاحترام، وهو أن يكون الطالب محترم مع معلميه وأصدقاءه، والالتزام بقوانين الصف أثناء الحضور في منصة مدرستي، والاحترام هو من الصفات والأخلاق الحميدة للطلاب.
- التركيز، وهو من عوامل الدراسة الناجحة للطالب، وهو أن يقوم الطالب بالتركيز الجيد أثناء حضوره المنصة، وعدم انشغال الطالب بمواقع وأماكن وألعاب أخرى، وخصوصا في حضور الدرس، وعامل التركيز مهم جداً في عملية التعليم عن بعد بالسعودية.
- تحذير هام، وهو عدم التصوير والتسجيل للحصص الافتراضية أو نشرها على مواقع أخرى.
- يتخذ الطالب كل الحذر في عدم نشر صور وفيديو، أو أي شئ يسئ للمعلم أو للتعليم أو للطلاب.
- الهكر، عدم استخدام برامج قرصنة للاختراق ، أو سرقة هويات الأشخاص الآخرين.
- لا يشارك الطلاب أو المعلمين أي محتوى يحمل حقوق طبع ونشر.
- بيانات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي سرية للطلاب، ولا يجب إفشاءها تماماً لأي شخص.
- الشائعات، يجب على الطلاب والمعلمين عدم نشر أي شائعات، أو القيام بنشرها على المواقع.
- الطالب مهمته لا تنتهي بانتهاء الجلوس على منصة مدرستي، أو أداء التكليفات فقط، ولكن عليه الالتزام بالأخلاق الحسنة، وكذلك مراعات الأنظمة التقنية.
- شعار وزارة التعليم بالسعودية في التعليم هذا العام هو (تعلم عن بعد بأمان).
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