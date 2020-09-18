نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قروض بنك التسليف وطريقة الاستعلام عن الإعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قروض بنك التسليف هو أمر يهم المواطنين السعودين وعملاء بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية, وأصبح من الممكن أن يقوم المقترض من الاستعلام عن القروض المتأخرة وذلك عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية دون الحاجة إلي الذهاب إلي احدي فروع البنك وتضييع الوقت والجهد علي العملاء الكرام, ومن المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية هو من أهم واكبر البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية الذي يعمل علي توفير العديد من الخدمات للمواطنين محدودي الدخل في المملكة من أجل مساعدتهم في تحمل ظروف الحياه و خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس كورونا مما أدي إلي تدهور في حالة الاقتصاد في مختلف دول العالم و ليس علي مستوى المملكة العربية السعودية فقط، و من مهام البنك تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة لأصحاب المهن والحرف للمواطنين و المواطنات في المملكة العربية السعودية وذلك تشجيعا لهم علي ممارسة الأعمال والمهن الخاص بهم وتقليل نسبة البطالة ،كما يقوم البنك بتوفير قروض أخري مثل قرض آهل و قرض نفاذ و قرض ترميم المسكن والذي يعمل علي إمداد المواطنين أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل من القرض الذي يرغب به للعمل علي تحسين الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن .

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الاستعلام عن قروض بنك التسليف

الآن اصبح بإمكان العملاء معرفة الأقساط المتبقية أو المتأخرة دون الحاجة إلي الذهاب إلي احد فروع البنك ودون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت والجهد علي العملاء ويتم معرفة الأقساط المتبقية من خلال الصراف الألي عن طريق بنك التسليف والادخار و الادخار السعودي ويمكن للعميل أن يقوم بدفع جميع الأقساط عن طريق ماكينات الصراف الألي التي توجد في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ويمكنك الاستعلام عن الأقساط عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الصفحة الرسمية الخاصة ببنك التسليف والادخار السعودي.

تسجيل الدخول في الموقع وكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

الدخول علي ” خدمة حسابي ” ببنك التسليف.

سيظهر أمامك صفحة يتم من خلالها كتابة جميع البيانات الخاصة بك مع التأكد من صحتها.

سيظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض وتاريخ القرض ونوعه وفرع البنك الذي تم الاقتراض منه.

عليك باختيار القرض الذي ترغب في معرفة تفاصيله ومعرفة الأقساط المتأخرة عليه.

سوف يتم تحويلك بشكل مباشر إلي صفحة القرض للتعرف علي الأقساط المتأخرة.

تقديم طلب إعفاء عن قرض



بعد التعرف علي طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف يمكننا أن نتعرف سوياً علي خطوات تقديم طلب إعفاء من سداد أقساط القرض المتبقي وهي كالتالي: