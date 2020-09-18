نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية يوضح طريقة الاستعلام عن الأقساط المستحقة على المتوفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد صندوق التنمية العقارية العديد من التساؤلات حول الدعم المقدم، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة المستفيدين على الصفحة الرسمية لصندوق التنمية العقارية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث جاء أحد التساؤلات من قبل المستفيدين “أريد أن استعلم كم باقي قسط لشخص متوفي مع العلم أنه ما سجل بأبشر ولا سجل بالموقع؟”، لذلك جاء رد صندوق التنمية العقارية الذي نوضحه لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني.

طريقة سداد متأخر الأقساط:

جاء رد صندوق التنمية العقارية على المستفيدين أنه يمكن للمشتكي التوجه إلى الصراف الآلي، ثم اختيار أيقونة السداد من خلال الصندوق العقاري، تظهر بشكل تلقائي القيمة المطلوبة سدادها، حيث يتم السداد من خلال سداد المتأخرات برقم الهوية متبوع برقم 02، و في حالة رغبة الشاكي في سداد القسط من خلال رقم الهوية متبوع 01.

إعفاء المتوفي من الأقساط:

وقد أضاف من خلال موقع التواصل الاجتماعي أنه فيما يخص بإعفاء الوفاة للتمويل المدعوم، في حالة أن المتوفى رحمه الله ليس عليه أي متأخرات في السداد، يتم الإعفاء عن طريق وزارة المالية، وذلك من خلال تعبئة الورثة لنموذج إعفاء الوفاة عبر رابط وزارة المالية.

المعلومات المطلوبة نموذج طلب إعفاء المتوفين:

نوع القرض

رقم هوية المقترض اسم المقترض رباعياً

رقم الحفيظة

مصدرها

تاريخها

رقم العقد

هل يوجد شركاء في القرض؟

مكان القرض

اسم مقدم الطلب كاملاً

رقم هوية مقدم الطلب

رقم الجوال

ومن الجدير بالذكر أن نموذج إعفاء المتوفين يضم 3 أنواع من القروض وهي: (صندوق التنمية العقارية – صندوق التنمية الزراعية – البنك السعودي للتسليف والإدخار)، ومن خلال هذا النموذج يمكن اختيار إحدى هذه القروض بعد الدخول على الرابط الإلكتروني.

وقد أشار صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير برنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، فهو يضم 5 خيارات تمكن المستفيد من امتلاك منزل أحلامك، علماً بأنه تقييم العقار يتم وفقاً لمعايير وجودة عالية تدعو إلى تعزيز وتحسين وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تحسين جودة الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري.