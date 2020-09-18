نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طباعة برنت التأمينات الاجتماعية وخدمات التأمينات أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طباعة برنت التأمينات الاجتماعية ، توفر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، الكثير من الخدمات لأبناء المملكة من المتقاعدين كصرف لمعاشاتهم، أو صرف المستحقات للعاملين، ممن تركوا عملهم أو بلغوا سن التقاعد، أو من أصيب منهم بعجز كلي أو جزئي أثناء ممارسة عمله، أو حتى صرف المستحقات لورثة أحد المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

طريقة طباعة برنت التأمينات الاجتماعية

ما تقدمه مؤسسة التأمينات الاجحتماعية من خدمات للمستفيدين، يجعل منها حلقة وصل، بين الحكومة السعودية والمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات وذويهم، سواء أكانوا يعملون بالقطاع الحكومي، أم بالقطاع الخاص، ومن أبرز الخدمات المقدمة من جانب التأمينات، توفيرها للعيدد من الوثائق الرسمية المهمة، مثل برنت التأمينات الاجتماعية، ، والتي يستخدمها الكثيرون، لإنهاء العديد من لإجراءات الرسمية الخاصة بهم، فهي إحدى شروط زواج السعودية بغير سعودي، وكذلك زواج السعودي من اجنبية، ويمكن طباعة برنت التأمينات الاجتماعية بطريقة سهلة ويسيره.

خطوات طباعة برنت التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

عند طلب إحدى الجهات الرسمية برنت التأمينات الاجتماعية، للتحقق من طبيعة عملك، وما إذا كنت على رأس العمل أم تركته، يمكنك أن تقوم بطباعته وتقديمه للجهة المعنية، بخطوات سهلة عبر خدمات التأمينات الاجتماعية أون لاين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات التابعة للتأمينات داخل المملكة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية السعودية، عبر رابط الموقع الرسمي. الآن قم بتسجيل بياناتك في خدمات التأمينات أون لاين، وضبط رقم المستخدم وكلمة المرور. في خاتنة المستخدم قم بإدخال رقم الهوية، ثم أضف كلمة المرور التي قمت باختيارها. الآن يتم تسجيل دخولك إلى خدمات التأمينات أونلاين بنجاح. اذهب إلى خانة إصدار الشهادات، من الصفحة الرئيسة للموقع. من صفحة إصدار الشهادات، قم بملء البيانات الظاهرة أمامك مثل؛ رقم الاشتراك الخاص بك، ورقم جوالك، وبريدك الإلكتروني الرسمي، ونوع الشهادة التي ترغب في طباعتها، وهي برنت التأمينات الاجتماعية، أو بيان مدد وأجور مشترك. من أيقونة إصدار في الأسفل، اضغط عليها وسوف تظهر لك شهادة التأمينات الاجتماعية، وبها كافة البيانات المتعلقة بك، مثل الاسم ولمهنة وطبيعة العمل، وراتبك من الوظيفة. اختر طباعة برنت التأمينات الاجتماعية، واحصل على نسختك وقدمها في الجهة المعنية.

خدمات التأمينات أون لاين

تقدم التأمينات الاجتماعية العديد من خدماتها أون لاين، وذلك حرصًا منها على صحة المواطنين، وقد قامت التأمينات بعمل حملة، لصرف المستحقات لكافة المستفيدين منها مثل؛ من أصيب بعجز أثناء العمل، أو ورثة لمستحق للمعاش من التأمينات وخلافه، وكانت وسيلة التأمينات في إنجاز تلك المهمة، من خلال إرسال رسائل نصية للمستفيدين عبر الجوال، ليقوموا بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن المستحقات التأمينية الخاصة بهم، كما تحملت 60% من رواتب أبناء المملكة، خلال فترة جائحة كورونا من خلال مبادرة دعم ساند للسعوديين.

هذا بالإضافة إلى جهود التأمينات الاجتماعية، في صرف استحقاق تعويض ساند، خلال فترة جائحة كورونا الماضية، كما يستفيد المتقاعدون من التعاون مع بنك الرياض، في الحصول على التمويل الشخصي بنك الرياض بنسبة فائدة قليلة.