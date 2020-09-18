نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية تطلق تطبيق صحتي وتوصي بتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا وتباعد من أبرز التطبيقات التي كانت قد أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع سدايا وبعض الجهات المعنية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقب اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارها برفع التجول كاملًا منذ أول أمس، وتخطيط برامج للسياحة الداخلية ب24 مدينة سعودية، قررت وزارة الصحة استمرارية استخدام التطبيقين خلال الفترة القادمة داخل مقراتها، ومن الأخبار المميزة هو إطلاق سدايا لتطبيق تباعد لأجهزة الأندرويد مساء أمس، من خلال متجر جوجل الرسمي.

تحديث| تطبيق صحتي للوصفة الصحية الإلكترونية

أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، تطبيق صحتي الجديد، وذلك لمساعدة المستفيدين، على الاستفادة من الوصفات الطبية الموثوقة، والتي تصدر عن المستشفيات، سواء أكانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة، وذلك لحماية المواطنين والوافدين كذلك، من خطر تأثير الشائعات عليهم، وضمانًا لصحة أفضل لهم، ويمكنك تحميل التطبيق من خلال

سمعت عن خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية؟

عبر تطبيق صحتي يمكنك استعراض وصفاتك الطبية السابقة والحالية عند إصدارها من المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 18, 2020

توكلنا وتباعد

بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بداية من يوم الأحد القادم الموافق 29/10/1441 هجريًا، سوف يتم تطبيق الالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد، لكل من يحضر إلى أحد المقرات التابعة لوزارة الصحة، ولن يتمكن المواطن أو المقيم من الدخول أو إنهاء أية خدمات داخل المقرات الصحية ومبانيها، سوى عقب تحميل التطبيقين وتفعيلهما وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة منهما داخل وخارج المنظومة الصحية بالمملكة، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرًا؛ مثل الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والتعقيم الدوري والمستمر للأيدي.

تطبيق توكلنا

تم تطوير تطبيق توكلنا من مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف إتاحة عددًا من الخدمات للمواطنين والمقيمين، خلال الفترة التي تم فيها تطبيق حظر التجول داخل المملكة، وكانت أهم خدماته هو استخراج تصريح للتنقل والخروج خلال فترات الحظر، ثم بدأ التطبيق في تطوير خدماته لتشمل تصريح المشي والتموين الطاريء والموعد الطبي وغيرها من الخدمات.

تطبيق تباعد

كانت وزارة الصحة قد أعلنت إطلاق تطبيق تباعد في إطار حملتها المعنونة (لا تكن الرقم التالي)، بهدف رفع درجة الوعي بين المواطنين والمقيمين وحمايتهم من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا، هذا التطبيق الذي يعمل من خلال إرسال إشارات لتنبيه المستخدمين بتواجد حالات مصابة قريبة منهم، أو تنبيههم إلى وجود أشخاص مخالطين لحالات في المكان الذي يتواجدون فيه، ولكن دون إرسال أية معلومات عن الشخص المصاب، كما يتيح التطبيق إمكانية الإبلاغ عن الحالات المصابة الحرجة.

تباعد لأجهزة الأندرويد

وفي ظل القرار الجديد الصادر من وزارة الصحة، بضرورة الالتزام تفعيل تطبيق توكل وتطبيق تباعد، قامت شركة سدايا أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، بتوفير نسخة من تطبيق تباعد لمستخدمي أجهزة الأندرويد os6 والنسخ الأعلى منها، من خلال متجر جوجل الرسمي.

وأتى هذا القرار تزامنًا مع قرار وزارة الصحة السعودية بوجوب الالتزام بتحميل التطبيق بالهاتف المحمول، ولكن كانت النسخة المتاحة من التطبيق فقط لأجهزة IOS مما تسبب في تعطيل لكثير من المستخدمين والمستفيدين من خدمات وزارة الصحة، فبادرت سدايا بإطلاق نسخة أكثر تحديثًا لأجهزة الأندرويد.

تطبيقات وزارة الصحة

ليست هذه التطبيقات هي التطبيقات الوحيدة التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث أطلقت الوزارة أيضًا تطبيق إسوارة تطمن، وذلك بهدف تحديث بيانات الأشخاص المخالطين لحالات مصابة، وتم وضعهم بالعزل، أو ممن عادوا إلى المملكة من أبنائها من الخارج خلال فترة العودة الماضية، حيث يتيح التطبيق عزلًا صحيًا لحامله مع عداد لحساب عدد أيام العزل ال14، وإمكانية طلب الرعاية الصحية في حال تدهور الحالة الصحية للمستخدم.

كما أطلقت الوزارة تطبيق إشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من الاستفادة من خدماتها، وذلك عن طريق الترجمة الفورية بطريقة التفاعل، وتحويل الإشارة إلى كلمات، وتم تطبيق كمرحلة أولى لتسهيل خدمات مركز الصحة 937.