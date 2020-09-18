تحت شعار “نبايعكم على المستقبل” دله البركة تجسد رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن في فيلم

ساره الثبيتي _مكة المكرمة

أصدرت مجموعة دلة البركة كعاداتها كل عام فيلما احتفاليا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، يحمل رسائل انتماء، تليق بعيد الوطن التسعين، وبالطفرة النهضوية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ينسج الفيلم رسائل مسجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تؤكد على استمرار رؤية القيادة لرفاهية المواطن ورفعة الوطن في كافة المجالات، وعلى رأسها إعمار المملكة والارتقاء بها وبجودة الحياة فيها لتنافس الدول المتقدمة، وإبراز نهضتها الحضارية والعمرانية والتقنية والصناعية والعلمية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى قفزات الصناعات الدفاعية والحربية، وإبراز المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها كقلب العالم الإسلامي وحاضنة أطهر بقاع الأرض.

تتنقل مشاهد الفيلم كإسقاطات على كتل مسطحة معلقة في الفراغ، كل منها يظهر أحد المشاريع النهضوية العملاقة التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية تأكيدًا لعبارات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ومع كل عبارة تظهر رسالة المبايعة على لسان أبناء الوطن: مبايعة على إعمار المملكة ونهضتها وتطويرها وفداء أرضها وسمائها وتحقيق رؤيتها الطموحة وخدمة ضيوف الرحمن.

يختم الفيلم بعبارة سمو ولي العهد التي تؤكد على أن المكون الأهم في الوطن وهو شعبه الجبار العظيم، مع إسقاطات لأبناء وبنات الوطن بمختلف أطيافهم على الكتل التي يمر من خلالها المشهد لنكتشف أن كل تلك الكتل والمسطحات التي مررنا بها خلال الفيلم كانت تكوينًا فنيًا مجسمًا يجسد صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ثم يدور المشهد حول المجسم لنكتشف مرة أخرى أن إسقاطه الجانبي يكوّن كلمة “المستقبل” لتختتم عبارات البيعة خلال الفيلم برسالته الأعم والأهم: “نبايعكم على المستقبل”.

استغرق العمل على إنتاج الفيلم سنة كاملة بفكر وإشراف فريق دلة الإبداعي والتسويقي، تخللته تحديات فترة حظر COVID-19 ومع ذلك تم إنتاجه على أعلى المعايير العالمية، وأشرف فريق الإنتاج من عدة دول على تصوير مشاهده في عدة مناطق في المملكة، وتم المونتاج في دبلن بواسطة شركة Windmill Lane العالمية، كما تم تسجيل أوركسترا الفيلم في استوديوهات 1908 Scoring Studios في لوس أنجلوس لتحمل روح أغنية “بلادي بلادي منار الهدى” التي اتخذتها دلة البركة كأيقونة صوتية لحملات اليوم الوطني، ولكن بتوزيع وإخراج عصري ومتجدد يتماشى مع إنجازات الوطن ورؤيته العظيمة.