جدة – محمد الرايقي ضمن الجهود الكبيرة والمبادرات العظيمة التي تنفذها جمعية البيئة السعوديه تحت رئاسة الدكتورة ماجدة أبو راس وبمتابعة تنفيذية من الإدارة التنفيذية للجمعية ممثلة في الأستاذة آمال مهدي ، من خلال المشاركة بالبرامج والفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى خدمة أفراد المجتمع سواء في المدن أو الهجر والقرى ، من أجل تحقيق التوازن البيئي في جميع مناحي الحياة ، كذلك تسعى جمعية البيئة السعودية إلى دعم جميع البرامج التي تهدف إلى خدمة البيئة وتفعيل الشراكات مع الجميع من أجل أن نصل إلى الهدف المنشود وهو بيئة نظيفة وخالية من الشوائب ، تم صباح اليوم تفعيل استخدام الطاقة الشمسية في اضاءة المركز الرئيسي لجمعية البيئة السعودية بجدة ؛ وذلك للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الغازية وستتولى الجمعية نشر نسبة الانبعاثات المخفضة شهرياً .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الشمسية خيار أساسي بجمعية البيئة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.