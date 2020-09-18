نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بنك الإنماء وشروط الحصول التمويل لشراء سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات بنك الإنماء يعتبر بنك الإنماء من أشهر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات المتميزة لعملائها حيث أن بنك الإنماء يعتبر أفضل بنك لتمويل السيارات بنك الإنماء بالإضافة إلي تقديم خدمة التمويل الشخصي بنك الإنماء ، وكذلك يقدم البنك التمويل العقاري بنك الإنماء وبهذا يقوم البنك بتقديم كل التسهيلات لعملائه في كل مكان، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة الحصول على تمويل السيارة من بنك الإنماء وكذلك المتطلبات التي يحتاجها العميل.

تمويل سيارات بنك الإنماء

نظرًا للمساحات الواسعة داخل المملكة العربية السعودية فإن اقتناء السيارة يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لكل الأفراد لتمكن من ممارسة حياتهم بشكل أفضل ولذا فإن العديد من الأفراد يبحثون عن تمويل سيارات بنك الإنماء للحصول على السيارة التي يحلمون بها بالمواصفات والتسهيلات التي يقدمها بنك الإنماء.

مزايا تمويل سيارات بنك الإنماء

يمكن للبنك أن يمنح العميل تمويل سيارة يصل إلي اثنين مليون ريال سعودي.

يسمح البنك للعميل الاختيار ما بين الوكلاء المعتمدين من البنك أو غيرهم.

يحصل البنك على مصاريف إدارية زهيدة تحسب على أساس 1 بالمائة فقط من قيمة التمويل وأيضًا بحد أقصي خمسة ألاف ريال.

فترة سداد كبيرة قد تصل إلى خمسة سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل سيارات بنك الإنماء

الهوية الوطنية لطالب التمويل.

تحديد نوع السيارة المرغوب الحصول عليها.

الاختيار ما بين الوكلاء المعتمدين لدى البنك أو وكلاء أخرين.

تعبئة نموذج تمويل السيارات من خلال الموقع الرسمي للبنك.

الحصول على الحد الشامل من خلال فتح حساب لدي بنك الإنماء وإحضار ما يفيد تعريف الراتب من جهة العمل.

حاسبة تمويل بنك الإنماء

تعتبر حاسبة تمويل بنك الإنماء هي الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة قيمة التمويل التي يمكن الحصول عليها من البنك وقد سهل البنك طريقة الوصول إلى حاسبة التمويل من خلال تطبيق تمويل الإنماء والذي يمكن تحميله على الجوالات سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو نظام ال IOS ومن خلال هذا التطبيق يقدم البنك العديد من الخدمات والتسهيلات للعملاء كمعرفة إجمالي التمويل التاح للعميل وفق معايير محددة.

كما أن البنك يقدم العديد من الخدمات الأخرى للأشخاص والمؤسسات منها تمويل مؤسسات بنك الإنماء، ويسمح البنك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001208000) معرفة الموردين المعتمدين لدى مصرف الإنماء ، وكذلك جهات العمل المعتمدة لدى مصرف الإنماء ، وكذلك معرفة عروض تمويل السيارات .