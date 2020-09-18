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عمر شويل - جدة خطوات الحصول على وحدة سكنية مدعومة بنظام النقاط التى وضعتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية حيث حدد بعض المعايير والضوابط فى احتساب الإستحقاق السكني للمواطنين، حيث يمنح الدعم السكني وفقا للكثير من الآليات مثل (معيار الدعم السكني وفقاً لعدد أفراد الأسرة، معيار الدعم السكني وفقاً للحالة المالية) والتى نقوم بتوضيحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

احتساب معيار الدعم السكني وفقا لعدد أفراد الأسرة

اذا كان عدد أفراد الأسرة 6 أفراد فأكثر يحصل المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية على 20 نقطة.

على 20 نقطة. اذا كان عدد أفراد الأسرة 5 أفراد يحصل المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية على 15 نقطة.

على 15 نقطة. اذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أفراد يحصل المتقدم للحصول على الدعم السكني على 10 نقاط.

على 10 نقاط. اذا كان عدد أفراد الأسرة 3 أفراد يحصل المتقدم للحصول على الدعم السكني على 5 نقاط.

على 5 نقاط. اذا كان عدد أفراد الأسرة 2 لا يحصل المتقدم على اى نقاط.

احتساب معيار الدعم السكني وفقاً للحالة المالية

اذا كان إجمالى الدخل للمتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية 3 آلاف ريال سعودى يحصل على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، ويحصل على 10 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية لا تقع ضمن مجتمعات سكنية.

3 آلاف ريال سعودى يحصل على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، ويحصل على 10 نقاط إذا كانت لا تقع ضمن مجتمعات سكنية. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 3001 إلى 4000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 12 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 4001 إلى 5000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 14 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 5001 إلى 6000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 16 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 6001 إلى 7000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 18 نقطة.

يتراوح ما بين 6001 إلى 7000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 18 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 7001 إلى 8000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 20 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 19 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 8001 إلى 9000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 19 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 19 نقطة.

يتراوح ما بين 8001 إلى 9000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 19 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 19 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 9001 إلى 10000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 18 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 18 نقطة.

يتراوح ما بين 9001 إلى 10000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 18 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 18 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 10001 إلى 11000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 17 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 17 نقطة.

يتراوح ما بين 10001 إلى 11000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 17 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 17 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 11001 إلى 12000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 16 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 16 نقطة.

يتراوح ما بين 11001 إلى 12000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 16 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 16 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 12001 إلى 13000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 15 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 15 نقطة.

يتراوح ما بين 12001 إلى 13000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 15 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 15 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 13001 إلى 14000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 14 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 14 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 14001 إلى 15000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 13 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 13 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 15001 إلى 16000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 12 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 12 نقطة.

يتراوح ما بين 15001 إلى 16000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 12 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 12 نقطة. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 16001 إلى 17000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 11 نقطة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 11 نقطة.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 17001 إلى 18000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 10 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 10 نقاط.

يتراوح ما بين 17001 إلى 18000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 10 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 10 نقاط. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 18001 إلى 19000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 9 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 9 نقاط.

يتراوح ما بين 18001 إلى 19000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 9 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 9 نقاط. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 19001 إلى 20000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 8 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 8 نقاط.

يتراوح ما بين 19001 إلى 20000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 8 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 8 نقاط. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 20001 إلى 21000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 7 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 7 نقاط.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 21001 إلى 22000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 6 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 6 نقاط.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 22001 إلى 23000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 5 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 5 نقاط.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 23001 إلى 24000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 4 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 4 نقاط.

يتراوح ما بين 23001 إلى 24000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 4 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على 4 نقاط. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 24001 إلى 25000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على 3 نقاط إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على نقاط.

اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 25001 إلى 26000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على نقطتين إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على نقطتين.

يتراوح ما بين 25001 إلى 26000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على نقطتين إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على نقطتين. اذا كان راتب المتقدم للحصول على دعم الوحدات السكنية يتراوح ما بين 26001 إلى 27000 ريالاً سعودياً يحصل المتقدم على نقطة واحدة إذا كانت الوحدات السكنية تقع ضمن مجتمعات سكنية، وإذا كان لا تقع ضمن مجتمعات سكنية يحصل على نقطة واحدة.

تقوم الوزارة بتحديد المستحق من الدعم السكني وفقا للمعايير السابق ذكرها طبقاً إلى لائحة وزارة الإسكان بالمملكة، فيما أوضحت الوزارة عن شروط وطريقة التقديم للحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة، كما أوضحت عن أنواع الدعم والمستحقين حيث أكدت أن الدعم السكني مخصص إلى السعوديين فقط، ويتم بعض الاستثناءات والتى من أهمها الزوجة الغير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي ولها منه أبناء وتوفي.

رابط التقديم على وحدة سكنية مدعومة

اتاحت برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رابط سكني للتقديم والحصول على وحدة سكنية جديدة مدعومة من قبل الوزارة، كما اتاحت أيضاً الحصول على قطعة أرض سكنية والعديد من المنتجات السكنية الأخري.