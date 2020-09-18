نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1442 وشرح تسجيل الدخول عبر توكلنا وإثبات حضور الطالب بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1442 ،الرابط الأكثر بحثا الآن وتداولا في المملكة العربية السعودية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الفترة الماضية في العالم أجمع، لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب الآن وحرصا على صحة الطلاب قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء منصة مدرستي التعليمية من أجل الطلاب والمعلمون، في خطوة متقدمة من قبل الوزارة قامت بتجهيز كافة الإمكانيات عبر منصة مدرستي التعليمية التي ستتيح للطالب تلقي الدروس إلكترونيا وكأنه بالمدرسة والاستفادة من كافة مميزات التعليم الإلكتروني بدون التعرض لمخاطر الإصابة بفيروس الكورونا.

رابط منصة مدرستي 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بعمل منصة مدرستي من أجل محاكاة العملية التعليمية بأكملها بشكل إلكتروني دقيق، يقوم الطالب بالدخول على رابط منصة مدرستي 1442 ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي يقوم بشرحها داخل المقال ومن بعدها يبدأ بالتفاعل مع المعلمين والطلاب في الفصول الافتراضية مع إمكانية ولي الأمر متابعة كافة أنشطة الطالب اليومية.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بطريقة بسيطة للغاية ففور الدخول على رابط منصة مدرستي عن طريق ولي الأمر، يتم كتابة اسم المستخدم الذي تم الحصول عليه من تطبيق توكلنا وكلمة السر أيضا، بعدها يتم إضافة رمز التحقق الموجود بالصفحة والضغط على تسجيل الدخول، يتمكن الطالب بعدها من أختيار الدرس المراد حضوره حسب الجدول الدراسي اليومي الموضوع والقيام بكافة الأنشطة التي يقوم المعلم بالسؤال عنها.

تطبيق توكلنا للحصول على اسم المستخدم

تسائل الكثيرون عن آليات الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي، وقد نوه الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا والذي يتعامل به المواطنين قبيل عيد الفطر المبارك من أجل إجراءات السلامة للتنقل خلال أوقات فيروس كورونا أن الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر لمنصة مدرستي التعليمية يتم من خلال التطبيق، حيث يتم اختيار “بيانات منصة مدرستي” من القائمة الجانبية بالتطبيق، بعدها يظهر اسم المستخدم الخاص بولي الأمر والطلاب المسجلين تحته ثم تصلك رسالة على رقم الهاتف الخاص بك توضح كلمة المرور الخاصة بكل حساب.

إثبات حضور الطالب على منصة مدرستي

بخطوات بسيطة للغاية يمكن للطالب إثبات الحضور عبر منصة مدرستي التعليمية وهو شئ ضروري لتنوية وزارة التعليم أنه يتم احتساب أيام الغياب من خلال المنصة وإذا لم يتم تسجيل حضور الطالب أو كان هناك غياب متكرر من قبل الطالب يتم إبلاغ ولي الأمر على الفور وإليكم خطوات إثبات الحضور بشكل مبسط للغاية.

تم شرح كل ما يخص منصة مدرستي التعليمية التي سيتعامل بها الطلاب هذا العام عبر الدراسة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وإذا واجهتكم أي مشكلة يمكنكم ترك تعليق بسؤالكم أسفل المقال وسنقوم بالإجابة عليه بشكل توضيحي على الفور.