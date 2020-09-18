نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة تعد من أكثر الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر تأشيرة الخروج والعودة عبارة عن تصريح قانوني يسمح للمواطنين والوافدين بالدخول والخروج من وإلى المملكة خلال فترة معينة، وبانتهاء هذه المدة تكون عملية الدخول والخروج غير قانونية، وبهذا فإنه يجب على الأشخاص في تلك الحالة القيام بعملية تمديد لتأشير الخروج والعودة.

ولأن عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة تعد من الأمور الهامة، فإننا سوف نسلط الضوء في هذه المقالة على الرسوم المطلوبة للقيام بعملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة وأيضاً طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

* طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة أبشر:-

تعد تأشيرة الخروج والعودة واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يحصل عليها الأفراد من قبل وزارة الداخلية السعودية، حيث يمكن لهم إصدار تأشيرة الخروج والعودة مقابل دفع رسم مقداره 200 ريال سعودي على أن يتم التقديم على خدمة إصدار التأشيرة من خلال اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول إلى بوابة أبشر للأفراد.

اختيار خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة تمديد الزيارات الشخصية.

الضغط على تمديد تأشيرات العودة إلى المملكة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورقم التأشيرة سواء للخروج والعودة ثم تسجيل طلب التمديد.



رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة العربية السعودية:-

تنقسم التأشيرات إلى نوعين وهي التأشيرة المفردة والرسم المحدد للتمديد هو 100 ريال، وتأشيرة متعددة عن كل شهر يتم تمديده وقيمة الرسم هو 200 ريال، على أنه يشترط للاستفادة من خدمة تمديد التأشيرات للعالقين خارج المملكة أن يكون الشخص متواجد خارج المملكة وعدم مضى أكثر من 60 يوم على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

كذلك فإن رسوم تجديد تأشيرة خروج وعودة للعالقين خارج المملكة:-

ومنذ جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) أعلنت المديرية العامة للجوازات بتمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين المتواجدين على أرض المملكة، وذلك على عدة مرات، وذلك وفقاً للتوجيهات السامية الصادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز حيث تم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن انتهت تأشيراتهم أكثر من مرة كان أخرها حتى 30 سبتمبر الجاري وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.