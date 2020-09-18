نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 500 ألف ريال مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية العديد من الحلول التمويلية التي تتناسب مع رواتبهم، هذا وتوفر العديد من البنوك والمصارف السعودية عدد لا بأس من التمويلات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني أو عبر زيارة أي من البنوك السعودية في أحد فروعها في كافة مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه البنوك بنك سامبا.

بنك سامبا يقدم العديد من الخدمات بشل إلكتروني من خلال موقعه الرسمي من بينها الحلول التمويلية سواء تمويل شخصي، عقاري، تمويلات مقيمين، تمويلات الخير وتمويلات وصول، كما أنه يوفر العديد من الخدمات للسيدات عبر فروع مخصصة لاستقبال النساء فقط لإنهاء وإنجاز معاملتهن، ويقدم حساب جاري وحساب الخير الجاري، وحساب ثمرات، حسابات خاصة للأبناء.

ورجوعا إلى الخدمات التمويلية يقدم بنك سامبا إمكانية الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين فقط، يصل التمويل إلي 500 ألف ريال بأطول فترة سداد وهي 60 شهرا، بقسط منخفض يتناسب مع راتبهم الشخصي، ما يمكن الحصول على تمول إضافي ثاني بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل 500 ألف ريال

صورة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

خطاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل الراتب.

تعبئة نموذج الطلب.

التقديم على طلب التمويل الشخصي

يمكن التقديم إلكترونيا على التمويل شخصي للمتقاعدين من خلال الموقع الرسمي لبنك سامبا إلكترونيا بعد إحضار المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال رابط تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك سامبا، ومن ثم الضغط على زر تقدم بطلبك الآن وبعد ذلك قم بتعبئة نموذج طلبك الشخصي للتمويل، علما أنه يجب كتابة البيانات المطلوبة بعناية شديدة، وهي المبلغ المطلوب اقتراضه، الاسم، رقم الهاتف الجوال، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، وباقي البيانات المطلوبة.

حاسبة سامبا للتمويل

كذلك تقدم البوابة الإلكترونية للبنك حاسبة حساب التمويل، والتي يمكن استخدامها سواء لحساب قيمة التمويل الخاص بك إذا كان تمويل عقاري، أو تمويل شخصي، فقط عليك أستكمال البيانات التي يتطلبها النظام لحساب التمويل من صافي الراتب، واختيار الجنسية والعمر ومدة التمويل، وقطاع العمل، والدخل الشهري بالريال السعودي لحساب استحقاقك من التمويل.