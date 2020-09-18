” الصحة” تعلن عن توفر وظائف لأخصائيي مختبر.. وهذا موعد التقديم

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) عن توفر 72 وظيفة أخصائي غير طبيب (مختبر) للسعوديين فقط. ودعت الوزارة من يحملون المؤهلات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية بالتسجيل عبر نظام جدارة لمدة (5) أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم.

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