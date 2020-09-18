النائب العام يوجه باستدعاء والتحقيق مع شخص استغل أحد الأطفال في مشاهد مخلة بالآداب

بلادي – الرياض :
وجّه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، باستدعاء شخص عرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي أظهر طفلاً في مشاهد مخلة بالآداب وفيها إساءة للتعليم.
وأوضح مصدر بالنيابة العامة أن توجيه النائب العام جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، وبناءً على المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة.
وأضاف أن التوجيه تضمن التحري والتأكد من كونه الشخص المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأكد أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرّم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة بالآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
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