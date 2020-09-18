تركي آل الشيخ: أموت في اليوم عدة مرات لهذا السبب

بلادي – الرياض :
أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه يشعر كأنه يموت في اليوم الواحد عدة مرات.
وأوضح، عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الجمعة)، أن سبب ذلك الشعور هو أنه دقيق الملاحظة ولا يستطيع تجاهل التفاصيل.
وأضاف أن السبب في ذلك أيضاً يعود لشدة الإفراط في التفكير.
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