نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام وعناوين الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في الأيام الأخيرة عن أسماء وأرقام الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين السعوديين وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يتعرض له المواطن وذلك بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمملكة العربية السعودية وهي انتشار فيروس كورونا, ومما نتج عنه من تدهور الحالة المالية للكثير من المواطنين السعوديين بسبب فرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات السابقة, ونتج عن حظر التجوال ظهور حالات فقر كثيرة بين المواطنين السعوديين, حيث تسعي الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الفقر والذين يعانون من ظروف معيشية صعبة, وهناك الكثير من الأسر الفقيرة التي تريد الوصول إلي الجمعيات الخيرية حتي يستطيعون الحصول منها علي مساعدات مالية أو مساعدات طبية أو أي شيء آخر ولكن مع بعد المسافات لا يستطيعون الوصول إليهم, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم أرقام وبعض عناوين بعض الجمعيات الخيرية داخل المملكة.

دليل الأرقام وأماكن الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية

هناك الكثير من الجمعيات الخيرية داخل المملكة والتي تسعي دائماً إلي مساعدة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل الفقير أو المنعدم, لذا إليك أيها المواطن أسماء وأرقام وعناوين بعض الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية.

جمعية البر الخيرية بعفيف بشارع الملك خالد: 7222404, 7221548. الجمعية الخيرية بالقوبعية حي البساتين 016520704. جمعية الافلاج الخيرية 6822741. الجمعية الخيرية بالقصب الوشم 6291962. الجمعية الخيرية بشقراء 6221178. جمعية البر بالرياض-غرب الرياض 4331550. الجمعية الخيرية بالحريق 015370812. جمعية البر الخيرية فرع الخرج 01544202. جمعية البر برماح 015520810. جمعية البر الخيرية بالدوادمي 016424108. جمعية الهباثم الخيرية 015510855.

مؤسسات خيرية داخل المملكة العربية السعودية