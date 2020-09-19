بقلم : سميرة الألمعي

الساعه ١٠ صباحاً من يوم الجمعة في السادس والعشرين من نهاية عام ١٤٤١ هـ ..أستشهد أخي في ميدان الشرف بالحد الجنوبي مقبلاً غير مدبر مدافعاً عن دينه ووطنه..

أمضى مايقارب ال ٦ سنوات وهو يقدم جسده درعاً لحماية الوطن ..

٦ سنوات تتخللها الغربة والبعد عن الأم والزوجة الأبناء والاخوة..كحال كل جنودنا ودروع الوطن.

كان يغفو ويصحو على أصوات إطلاق النار من أسلحة العدو وأصيب خلالها بثلاث إصابات لكنها لم تمنعه عن مواصلة ماهو ماضٍ إليه ..

لقد كان يمضي سائلاً الله الشهادة في سبيله ولم يكن يعرف الخوف أبداً أو يتردد. وشاء الله أن يعطيه ما أراد ..

وفي يوم الجمعة أيضاً عند الساعة ٦:٢٠ دقيقة من آخر نهارها في اليوم التاسع من بداية عام ١٤٤٢ هـ.. صعدت روح أمي الشهيدة الطاهرة إلى السماء أيضاً عند أكرم الأكرمين بعدما عانت الأمرين..حزنها على فراق ابنها،وإصابتها بفايروس كورونا اثناء تلقيها عزائه ..

لكن حزنها على فراقه أشد من المرض نفسه.. فراقه لم يترك في جسدها قوة تحمل لمواجهة الفايروس.

فلا أقسى على قلب الأم من موت ابنها ..

فجائع توالت علينا أما أنا وإخوتي ومن له صلة بأمي وأخي فقد مضت علينا ٤٣ يوماً من أقسى وأبشع الأيام في حياتنا .. مابين فقد ومرض ثم فقد آخر..نصدق مرة ونكذب مرات ما حل بنا

غير أن عزاؤنا أن عِظم الجزاء مع عِظم البلاء..

اللهم صبراً ..اللهم جبراً ..اللهم قوة ..

واجمعنا بهم وبوالدي في فردوسك الأعلى يا الله

فمجمل الحياة إبتلاء ولكنها تعود بشكل أجمل بعد أن تجدب، وعلى أنقاض الحرائق تعمر مجدد.

والله مع الصابرين.