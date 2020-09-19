نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات التقاعد المبكر وطريقة تسجيل في نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول إجراءات التقاعد المتكبر وكيفية الإجراءات، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال موقعها على صفحة التواصل الاجتماعي “تويتر” حول مواعيد إجراء خدمات التقاعد المبكر، بالإضافة إلى نقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية،فمن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني طريقة التسجيل في نظام فارس بالخطوات، ورابط التسجيل وموعد إجراء التقاعد.

طريقة التسجيل في نظام فارس :

نعرض من خلال موقعنا طريقة التسجيل في نظام فارس من خلال اتباع بعض الخطوات التي يجب اتباعها قبل البدء في تقديم التسجيل على إجراءات التقاعد المبكر الذي تم الإعلان عنه، ونقل الخدمات والإعارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس

تحديد الخيار المطلوب ( تسجيل جديد – تغيير كلمة السر – تفعيل مستخدم سابق)

إدخال رقم الهوية الوطنية

إدخال الآيبان الذي يتم صرف الراتب عليه

إدخال البريد الإلكتروني

إدخال الرمز التأكيدي ثم التسجيل

موعد إجراء التقاعد المبكر ورابط التسجيل:

أشارت وزارة التعليم السعودي في البيان الخاص بها أن التقديم على إنهاء الخدمات التي تكون خلال الفترة ما بين 22/2 إلى 16/5 /1442 هجرية، ويتم التسجيل عبر نظام فارس الإلكتروني على أن يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل، علماً بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

موعد نقل الخدمات :

أشارت وزارة التعليم السعودي إلى أن التقدم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج نطاق التعليم العام، ويتمثل نقل الخدمات في نقلها من الكادر التعليمي الإداري، والإعارة لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، يكون عن طريق نظام فارس الإلكتروني، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام، وذلك فى الفترة ما بين 2/2 إلى 16/5/1442 هجرية.

ومن الجدير بالذكر أن نظام فارس يعتمد على أساس التكنولوجيا الحديثة بأحدث وأعلى دقة، حيث يتم التسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور بشكل صحيح، مع مراعاة التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وبمجرد اتباع هذه الخطوات التي نكون عرضناها لكل متابعي موقعنا يكون على أكمل الاستعداد لبدء تغيير الإجراءات.