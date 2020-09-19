موعد إيداع الدفعة 35 حساب المواطن صفر 1442 والفئات المستفيدة من البرنامج

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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدفعة 35 حساب المواطن ، بعد كثرة التساؤلات من قبل المستفيدين من برنامج دعم المواطن عن موعد صرف هذه المبالغ، قامت وزارة العمل بتحديدها موعد ثابت لصرف المبالغ، حيث قامت أقرت أن يكون يوم 10 ميلاديًا من كل شهر، كما أوضحت أيضًا أن هذا اليوم سوف يكون آخر موعد لقيام المستفيدين الجدد بتسجيلهم في برنامج الدعم.

موعد إيداع الدفعة 35 حساب المواطن

بعد أن قامت وزارة العمل والتنمية بتحديد موعد ثابت يتم صرف معاشات المستحقين به، فحرصت البنوك في هذه الأيام على تجهيز حسابات كافة المستفيدين من الدعم، وذلك حتى يتم إيداع المعاشات في يوم 11 من شهر أكتوبر 2020 والذي سيوافق يوم الأحد، وهو هجريًا الرابع والعشرون من شهر صفر 1442.

لذلك إذا كنت من الأشخاص المستفيدين من برنامج دعم المواطن يجب عليك انتظار رسالة نصية بواسطة جوالك النقال تخبرك بموعد سحب المبلغ الخاص بك.

برنامج حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التنموية التي تساعد الكثير من الأسر أصحاب الدخل المحدود، لكي يوفر لهم مستوى معيشة أفضل، حيث تم إطلاق هذا البرنامج من خلال بوابة إلكترونية ألا وهي حساب المواطن وذلك حتى تصل إلى عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

حيث يمكنك الاستفادة من مبالغ حساب المواطن بمجرد دخولك إلى المنصة الإلكترونية وتسجيل بياناتك بها، وبمجرد التأكد من البيانات من قبل المسؤولين وبيان مدى احقية المستفيد يتم تحديد موعد له لكي يقوم بصرف مبلغ الدعم.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

عندنا قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق هذا البرنامج، حرصت على تحديد فئات معينة للاستفادة بهذا الدعم وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه واليكم أبرز الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن.

الأسر محدودة الدخل.

الفرد السعودي المستقل.

عائلة سيدة سعودية متزوجة من رجل غير سعودي.

حاملي بطاقات التنقل.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص المستفيدين من الدعم في كافة أنحاء المملكة، كما أن الوزارة تمنع الدعم عن اي شخص من المستفيدين إذا ثبت أنه سافر خارج حدود المملكة أو أصبح يتقاضى راتب مناسب من وظيفته.