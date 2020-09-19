نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر وطباعتها عبر مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي ، هي أحدى الخدمات المتوفرة لدى وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية التي يمكن من خلالها استخراج تأشيرة الخروج النهائي التي تسمح للمقيمين العودة إلى موطنهم الأصلي وإنهاء الإقامة بالمملكة العربية السعودية في حالة رغبتهم لذلك، وكذلك أيضاً يمكن للوافدين من معرفة صلاحية التأشيرة لضمان عدم توقيع العقوبات والغرامات المحددة الناتجة عن مخالفات قانون الإقامة، لذا يجب معرفة جميع المعلومات حول موعد الانتهاء، تاريخ التجديد، الإصدار والأوراق المطلوبة، كافة التفاصيل.

الشروط الواجب توافرها قبل أستخراج تأشيرة الخروج

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي وهي كالأتي:

على المقيم بالمملكة أن لا يكون عليه أي مخالفات سواء إن كانت مرور، إقامة، جنائية، قضائية..ولابد من وجود مستند يثبت هذا.

بعد الانتهاء من إصدارها سوف تتوجه إلى أبشر من أجل الاستعلام عن حالة التأشيرة.

استخراج تأشيرة الخروج عبر منصة مقيم

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة من أهم الأمور للوافدين الراغبين في العودة إلى بلادهم وإنهاء الإقامة بالسعودية، حيث تتم هذه عن طريق موقع أبشر الجوازات أو بوابة مقيم بأتباع الأتي:

أولاً ادخل على بوابة مقيم .

يتم تسجيل الدخول بكتابة رقم الإقامة ورقم التأشيرة ثم الضغط على تحقق.

ثم حدد خيارات ومنها الجوازات ثم اختر منها صلاحية التأشيرة.

سوف تظهر صفحة تتضمن بعض البيانات التي تخص المستفيد يجب كتابتها بشكل صحيح.

ثم اضغط تحقق.

ومن ثم يطلب منك معلومات تخص التحقق من تأشيرة خروج نهائي تشمل (تاريخ الانتهاء والتجديد والتفعيل والرسوم) وكافة البيانات.

وعليك تحضير الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة خروج نهائي وهي (صورة أو رقم رخصة القيادة – صورة من أوراق الإقامة – صورة من الهوية الوطنية للكفيل – صورة الجواز الخاص بالمقيم – نسخة من أي أوراق تخص جهة العمل).

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة

يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج عبر منصة أبشر برقم الهوية بأتباع الخطوات الأتية:

يتم تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر أفراد.

ثم أختيار خدماتي ثم حدد الجوازات.

ثم استعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

سوف تظهر صفحة يتطلب بها بيانات مثل رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية للكفيل.

ثم تظهر تفاصيل التأشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة الخروج النهائي

يجب أولاً التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية أو إذا كان هناك ثمة غرامات يتم دفع الغرامات وعمل مصالحة.

يجب تحميل نموذج طلب تأشيرة الخروج النهائي من المملكة وتعبئة البيانات السليمة وعدم كتابة أي معلومات غير حقيقية لضمان سريان الإجراءات.

يجب الذهاب إلى مصلحة الجوازات ومعك الكفيل، ويشترط أن تكون صلاحية الإقامة لديك بها لا يقل عن ستون يوماً، وإلا يتم توقيع غرامة قدرها 600 ريال.

يجب تسجيل البصمة الخاصة بك.

في حالة العمالة المنزلية فلابد من إحضار الكفيل بشخصه وورقة مخالصة مالية مختومة من إدارة الاستحقاقات السعودية.

طباعة تأشيرة الخروج النهائي