نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عبر موقع .Gosi.Gov.Sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عبر موقع .Gosi.Gov.Sa، يعتبر الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية من أهم المواقع الإلكترونية والذي يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية بالمملكة حيث يستطيعون الاستعلام عن الرواتب أو الاستعلام عن الخدمات والتسهيلات المتاحة من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لها ولذلك عزيزي القاريء إن كنت واحدا من المستفيدين من خدمات التأمينات الاجتماعية وتواجهك مشكلة في الدخول والاستعلام فإليك الحل الآن فتابع هذا المقال وتعرف على خطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

يرغب البعض في الاستعلام عن أمور متنوعة في التأمينات الاجتماعية وفي السطور التالية توضح لكم الخطوات بالترتيب يمكنكم القيام بها على الموقع:

أولاً عليكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية على الانترنت من هنا.

يمكنكم بعد ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من رقم الهوية وكلمة المرور.

استكمال باقي خطوات الدخول بما يلزم من بيانات داخل الحقول الفارغة.

اضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر لكم قائمة وصفحات عما تريد الاستعلام عنه في التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

هل أنت واحداً من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية إليك خطوات الدخول على الموقع وكيفية قيامك بالاستعلام عن الراتب الذي تحصل عليه من التأمينات فتابع معنا خطوة بخطوة:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك إدخال بيانات المستفيد منها الرقم البريدي وكلمة المرور أو حسب ما يطلب منك من البيانات.

إدخال رقم السجل الخاص بصاحب الراتب.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استعلام.

تظهر أمامك صفحة الاستعلامات والتي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالراتب.

يسهل عليكم نظام التأمينات الاجتماعية على الموقع الإلكتروني الاستفادة من جميع خدمات التأمينات إلكترونيا بما يحقق رؤية المملكة ٣٠٣٠.