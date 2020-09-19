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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل نقاط موبايلي Mobily والاستفادة من الخدمة، تعتبر شركة موبايلي واحدة من شركات الاتصالات الموجودة في السعودية وهي الثانية بعد الشركة السعودية للاتصالات STC وتمنح للعملاء مكافآت وكثير من الدقائق من خلال استخدام الخط التابع للشركة في الانترنت أو المكالمات سواء فاتورة أو خط مدفوع مسبقاً، وفي هذا المقال تعرف على طريقة تفعيل خدمة نقاط موبايلي لديك إن كنت واحداً من عملاء شركة موبايلي.

خطوات تفعيل خدمة موبايلي

إن تفعيل هذه الخدمة سيساعدك على الحصول على مميزات عديدة على هواتفكم إن كنتم من عملاء موبايلي حيث تستطيعون التفعيل بهذه الخطوات:

تأكد من أن الأرقام التي تريد إضافتها موجودة تحت رقم هوية واحدة.

يمكنك الدخول إلى حسابك على موقع موبايلات وإضافة رقم رئيسي للخدمة.

بعد ذلك أمامك إمكانية إضافة الأرقام الأخرى داخل حساب واحد.

من الممكن أن يكون الرقم الرئيسي واحداً من الأرقام الموجودة في حساب العميل.

عند اختيار ما نريد إضافته من الأرقام الثانوية نحصل على رسالة تأكيد على الإضافة.

في حالة الموافقة يتم إدخال رقم.

عندما تقوم بإضافة الرقم فإن أي نقاط يكتسبها يتم إضافتها إلى حسابك.

ومن خلال هذا الرقم أيضاً تستطيعون استبدال النقاط الموجودة في حسابكم.

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مميزات تفعيل خدمة نقاط موبايلي

إن قيامك بتفعيل خدمة نقاط موبايلي بالطريقة الموضحة أعلاه تساعدك على الحصول على هدايا ومكافآت بلا حدود من الشركة ومن هذه المزايا التي من المتوقع حصولك عليها ما يلي: