نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة رسمية للسعودية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني في المقال التالي
وذكرت سفارة السعودية في الخرطوم أنَّ سفير المملكة لدى السودان والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان، علي بن حسن جعفر، التقى بالمستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية، توت قولواك، والذي سلمه دعوة لمشاركة المملكة في حفل توقيع اتفاق السلام النهائي.
وأشاد المستشار توت قلواك، بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق السلام في السودان، وأدوارها المتعاظمة في دعم الاستقرار في المنطقة ومبادراتها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.
يذكر أنَّ وكالة الأنباء السودانية (سونا) أعلنت في وقت سابق، أنه سيتمّ توقيع اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات متمردة في الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان.
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