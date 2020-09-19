استشاري يحذر من خطورة خلط الفحم المشتعل مع الرز أو الشاي لإعطاء نكهة

بلادي – الرياض : حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خلط الفحم المشتعل مع الرز أو الشاي أو الفول أثناء إعداده؛ من أجل إعطاء نكهة طبيعية.
وأوضح النمر أن ذلك الخلط يعرض الإنسان لمواد كيميائية مسرطنة ويتسبب أيضاً في عدم انتظام ضربات القلب.
يُشار إلى أن بعض الأشخاص اعتادوا على وضع قطعة من الفحم المشتعل لبعض الأطعمة أثناء الطهي لإعطاء نكهة مميزة وهو ما يُسبب خطراً على الصحة.
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