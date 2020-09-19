“كفاءة الطاقة” يوضح فرق التوفير بين المكيفات الاسبيلت والشباك في الاستهلاك

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بلادي – الرياض :أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن فرق التوفير بين جهاز مكيف من نوع “اسبيلت” وبين آخر من نوع “شباك” يصل سنوياً إلى 1580 ريالاً عند المقارنة بينهما في نفس الظروف، مبيناً أن الأول يوفر 35% من الاستهلاك.
وأفاد المركز بأن 5 مكيفات اسبيلت ذات مستوى الكفاءة “ب” بعدد 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 15.2 EER يُقدر استهلاكها السنوي بـ2880 ريالاً، بينما 5 مكيفات شباك ذات مستوى الكفاءة وبعدد 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 9.8 EER يُقدر استهلاكها سنوياً 4460 ريالاً.
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