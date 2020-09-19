سالم الدوسري يُعلن إصابته بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :أعلن لاعب الهلال، سالم الدوسري، إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 خلال تواجده ببعثة فريقه في قطر لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا. ونشر الدوسري، صورة تعبيرية لفيروس كورونا، على حسابه بتطبيق سناب شات، مدوّناً: “الحمدلله على قضاء الله وقدره”. ويُعاني فريق الهلال من إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا مما دفع الاتحاد الآسيوي للموافقة على طلبه باستبدال حارسين.

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