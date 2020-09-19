الشهري : أدبي الأحساء يعمل لإقامة باقة من البرامج الخاصة باليوم الوطني (٩٠)

الأحساء – جاسم العبود

يستعد نادي الأحساء الأدبي لليوم الوطني التسعين الذي يصادف هذا العام الأربعاء 6 من شهر صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م بتنفيذ باقة من البرامج الافتراضية الثقافية المنوعة

وأشار رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري إلى أن هذه البرامج ستستمر بمشيئة الله ثلاثة أيام من 6 – 8 صفر ١٤٤٢هـ ٢٣ – ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م وتقدم جميعها افتراضيا عبر تطبيق ( Zoom)

وتشتمل على ندوة كبرى وأمسية شعرية وطنية ، وأمسية ثقافية من تقديم منسوبات ديوانية المثقفات ، كما أن براعم النادي في ركن الأديب الصغير سيكون لهم مشاركة متميزة عن هذه المناسبة ،

جدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي على النحو التالي :

• ندوة عن ” المملكة في يومها الوطني التسعين.. وفن إدارة الأزمات الكبرى ” وتشمل

المحاور التالية:

قيادة مجموعة العشرين ـ السلام العالمي ـ تمكين المرأة ـ جائحة كورونا ـ التعليم – الإعلام .. وتقام مساء الأربعاء 6 صفر 1442هـ / 23 سبتمبر 2020م الساعة الثامنة عبر تطبيق (zoom) يشارك فيها

١- المحلل السياسي العميد الركن: حسن بن ظافر الشهري

٢-أستاذ الأدب الحديث والسعودي في جامعة أم القرى الدكتورة: كوثر بنت محمد القاضي

٣- الكاتب والمحلل السياسي:

عبد الرحمن بن عبد المحسن الملحم ، ويدير ها أستاذ التاريخ الحديث المشارك ـ رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب ـ جامعة الملك فيصل الدكتور: دايل بن علي الخالدي.

• أمسية شعرية وطنية، يشارك فيها الشعراء

١- الشاعر: عبد الله بن علي الخضير

2ـ الشاعر: سعد الثابتي الشمري

3ـ الشاعرة الدكتورة: سعاد أبو شال

٤- الشاعر الدكتور خليف غالب الشمري

ويدير هذه الأمسية الشاعر عبد الله بن علي الخضير

وتقام مساء الخميس 7 صفر 1442هـ/ 24 سبتمبر 2020م الساعة الثامنة، عبر تطبيق (zoom )

• ” الوطن نبض وومض ” أمسية ثقافية من تقديم منسوبات ديوانية المثقفات في النادي ، وتقام مساء الجمعة 8 صفر 1442هـ/ 25 سبتمبر 2020م الساعة الثامنة، عبر تطبيق (zoom)

ويشارك فيها

1ـ أ. فادية الراشد

2ـ د. نورة الهديب

3ـ أ. فاطمة الراجح

4ـ أ. معصومة العبد رب الرضا

5ـ د. نورة السبيعي

وتديرها المشرفة على الديوانية وركن الأديب الصغير في النادي أ. مها عبد الله النصار

• ينفذ ركن الأديب الصغير عددا من الفيديوهات القصيرةلأطفالنا ينثرون خلالها مشاعرهم الصادقة عن حبهم لوطنهم ومليكهم