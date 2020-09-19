من أبرزهم الملك عبدالعزيز.. قادة حصلوا على وسام الاستحقاق الأمريكي الممنوح لأمير الكويت

بلادي – الرياض :تسلم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نجل أمير دولة الكويت، أمس (الجمعة)، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير الكويت تكريما له على جهوده في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وجرت مراسم تسليم الوسام في حفل خاص أقيمت مراسمه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يعد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد من أرفع الأوسمة العسكرية بالولايات المتحدة.

ومن أبرز القادة الذين مُنحوا هذا الوسام بحسب شبكة “سي إن إن”، الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1947، والرئيس الصيني جيانغ كاي شيك 1943، وملك بريطانيا جورج السادس 1945، ورئيس وزراء أستراليا روبرت مينزيس 1950، وملك اليونان بال الأول 1953، ورئيس فنزويلا ماركوس جيمينز 1954، وملك تايلاند بهويمبول 1960.

يذكر أن البيت الأبيض قد قال في بيانه إن وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى يعتبر “مرموقا، ونادرًا ما يتم منحه، ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس”، وأنه عادة ما يكون لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى.