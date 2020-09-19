وزير البيئة يوجه بفتح سد حلي لري الأراضي الزراعية

بلادي – الرياض :وجه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بفتح بوابات سد وادي حلي لري الأراضي الزراعية وخفض منسوب المياه، وذلك بدءاً من 1/3/1442هـ.
ونوه مكتب الزراعة بمحافظة القنفذة، على جميع المزارعين بتهيئة جميع الأراضي الزراعية مبكراً؛ من أجل الاستفادة من مياه السد التي بلغ منسوبها 25 مليون متر مكعب.
يُشار إلى أن وادي حلي اشتهر بالعديد من المحاصيل الزراعية، مثل الدخن والذرة الحمراء والسمسم.
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