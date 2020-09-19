الثلاثاء وبرئاسة سعودية.. اجتماع لوزراء تجارة الـ20 لدعم تعافي الاقتصاد العالمي

بلادي – الرياض : يعقد وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين اجتماعًا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، الثلاثاء القادم.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة كورونا، كما سيتم مناقشة سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر.
وسيعقد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع؛ لطرح مخرجاته.
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