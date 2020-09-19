نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وضرورة تحديث البيانات لدى الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإعلان في يوم الخميس الموافق 17 من شهر ستبمر 2020 بإيداع دعم الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك نظراً لتقديم المعياد يوماً واحداً لموافقة موعد الصرف 1 في الشهر الهجري عطلة الأسبوع الجمعة وأشارت الوزارة بضرورة تحديث بيانات المستفيدين لديها ،ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي و رابط تحديث بيانات المستفيدين بالخطوات.

صرف دعم الطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي بشكل استثنائي

قد قامت وزارة الموارد البشرية بصرف مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزى المدرسى الذى تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي، بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي ، من مبلغ 120 ريال سعودي إلى مبلغ 1000 ريال سعودي، وذلك لكى يتمكنوا من شراء الأجهزة لأبنائهم من أجل مواصلة التعليم عن بعد، مساهمة و مساعدة من الوزارة للتسهيل على هذه الأسر لتعليم أبنائهم بمختلف الأعمار.

رابط تحديث بيانات المستفيدين

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر في بيان رسمي بضرورة قيام المستفيدين من صرف دفعات الضمان الإجتماعي، بتحديث بياناتهم الشخصية ومنها البريد الإلكتروني ودخل الفرد والرقم القومي ورقم الهاتف، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات تحديث البيانات: