نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة في المقال التالي
وذكر الفريق –عبر حسابه على موقع تويتر- أنه تمَّ العثور على المفقود محمد أحمد الحربي، من قبل أعضاء الفريق، وتمَّ تقديم الإسعافات الأولية له، وتمَّ التنسيق مع الجهات الأمنية والهلال الأحمر لنقله للمستشفى.
وكان فريق غوث أعلن في وقت سابق اليوم، عن تلقيه بلاغًا بفقد محمد أحمد الحربي، وعلى الفور انطلقت الفرق للبحث عنه.
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