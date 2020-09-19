نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل إلى مليون و500 ألف ريال سعودي للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الكثير من البنوك السعودية والمصارف المعتمدة في المملكة على تقديم أفضل الخدمات سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، مما يتيح لهذه الفئة الاستفادة بالخدمات والحلول التمويلية التي تقدمها تلك البنوك، من بينها التمويل الشخصي، أو الحصول على مبلغ مالي من البنك المراد التعامل لعمل مشروع خاص به على سبيل المثال، أبرز وأهم هذه البنوك بنك سامبا الذي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية سواء للسعوديين أو المقيمين، وأيضاً المتقاعدين.

مجموعة سامبا المالية هي أحد أكبر المجموعات المالية في المملكة العربية السعودية، وتتميز سامبا بمكانتها المرموقة المعروفة على مستوى الوطن العربي بشكل عام، وداخل المملكة بشكل خاص، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية كل يضاهي أكبر مصارف العالم.

تمويل سامبا للسعوديين

يقدم لك تمويل سامبا الشخصي كافة الحلول التي تحتاج لها لتأسيس شركتك الخاصة أو مشروعك الصغير، كما أن التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على التمويل الشخصي بما يتناسب مع تطلعاتك في وقت قصير، وبمعدل نسبة سنوي بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

مميزات التمويل الشخصي للسعوديين

يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 1.500.000 ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

طوال فترة التمويل تحصل على معدل ربح ثابت.

يمكن للمقترض شراء المديونية.

الموافقة على التمويل بشكل سريع.

إمكانية الحصول على تأمين تكافلي ( إسقاط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي ).

يمكن إعادة التمويل بعد سداد 20 بالمائة من قيمة التمويل الأول.

طوال فترة التمويل يمكن للعميل الحصول على بطاقة ائتمانية.

شروط الحصول على التمويل

إن كان المستفيد من التمويل موظف حكومي أو شبه حكومي، يجب عليه أن يكون مواطن سعودي الجنسية، وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عاماً، ويجب أن يكون راتب المستفيد الشهري 2500 ريال سعودي فما فوق، ويجب أن يكون أمضى شهر واحد على الأقل داخل جهة العمل.

وإن كان المستفيد موظف قطاع خاص، يجب أن يكون سعودي الجنسية، يجب أن يكون عمره 21 عاماً فما فوق، كذلك يشترط أن يكون دخل موظف القطاع الخاص لا يقل عن 3500 ريال سعودي، ويجب أن يكون قد أمضى داخل جهة العمل التي يعمل بها ثلاثة أشهر على الأقل، بعد استيفاء هذه الشروط يمكن له تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي.

تعريف من جهة العمل بالوظيفة، وتاريخ الالتحاق بها، والدخل الشهري، والبدلات إن وجدت.

خطاب تحويل راتب من جهة العمل.

كذلك يوفر بنك سامبا الكثير من الحلول التمويلية المختلفة للعديد من الفئات، بما فيها فئة المتقاعدين، ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة به من خلال رابط تمويل المتقاعدين من بنك سامبا، علماً أن تمويل المتقاعدين مجاز من الرقابة الشرعية، ويمكن الحصول على تمويل بقيمة 500.000 ريال سعودي، وبفترة سداد تصل إلى 60 شهراً، ويمكن الحصول عليه أيضاً إلكترونياً.

تمويل سامبا الشخصي

يمكن التقديم على التمويل الشخصي بأكثر من طريقة، سواء عن طريق زيارة أي من فروع بنك سامبا، أو الفرع الأقرب لمدينتك، أو من خلال التقديم الإلكتروني على رابط تمويل سامبا الشخصي من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم يقوم العميل بتعبئة نموذج الطلب وكتابة بعض البيانات وهي، المبلغ المطلوب، الاسم، رقم الهوية، الهاتف الجوال، جهة العمل، وبعض البيانات الأخرى.