نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن في المقال التالي
وصفة علاجية، ووصل عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي 1833 مستفيدًا، كما قام المستشفى بإجراء 1803 فحوص مخبرية.
وأكدت صحة حفر الباطن سعيها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة، بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية.
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