نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في ستة مدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ محبي الصقور عن طريقة التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بعد إعلان المسابقة عن التسجيل بصورة رسمية فقد أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد التسجيل الخاصة بمسابقة المزاين ومسابقة الملواح والتي تُقام ضمن المهرجان بالنسخة الثالثة.

مواعيد التسجيل في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

ينطلق التسجيل في ستة مدن بالمواعيد التالية:

في مدينة الدمام الموافق 25 أكتوبر القادم ويستر لمدة يومين

في حفر الباطن يومي 28- 29 أكتوبر القادم فقط

بمدينة سكاكا يومي 1-2 نوفمبر

في ينبع يومي 4-5 نوفمبر

في جدة 7-8 نوفمبر

في الرياض يوم 6 نوفمبر ويستمر ليوم 21 نوفمبر القادم.

جدول الأشواط التأهيلة

تم الإعلان عن جدول الأشواط التأهيلة لمسابقة الملواح 400 للمحترفين والدوليين بالمملكة وكذلك المزاين من ضمن مسابقات الصقور والتي سوف تنطلق فاعليتها يوم 28 نوفمبر بملهم بشمال الرياض .

جدول مسابقة المزاين

7-ديسمبر اسم الشوط حر من حر فرخ ، وحر من حر قرناس

8 ديسمبر اسم الشوط جير بيور قرناس – شاهين بحري قرناس – حر فرخ إنتاج محلي

9 ديسمبر تسم الشوط حر قرناس -حر أسود – أدهم قرناس

كما كشف نادي الصقور عن إدراج عدد من الأشواط النهائية في مسابقتي الملواح والمزاين من أجل الإنتاج المحلي للصقور، وهذا في إطار جهود النادي لتشجيع ودعم إنتاج الصقور محليًا بالمملكة ويمكن الإطلاع على الجداول والأشواط والتسجيل في أي منها من خلال موقع نادي الصقور السعودي وكذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر دخول مهرجان الصقور العربية ضمن موسوعة جينس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور بالعالم، حيث شجل بالنسخة الأولى منه 1723 صقر، وفي النسخة الثانية تم تحطيم الرقم القياسي بتسجيل 2350 صقر من داخل المملكة وخارجها .

فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالصقور والصيد فهي مورث ثقافي عريق يتضمن قيم وأخلاقيات ميزت الصقار بالجزيرة العربية بجانب أن المملكة منطقة استيطان لعدد كبير وأنواع مختلفة من الصقور وممر لأنواع مهاجرة أخرى، وتنقسم الصقور لعشرات الفصائل وتختلف حسب الحجم والوزن ولون الريش والسرعة والقدرة على الطيران وتعيش الفصائل المتنوعة بمناطق جغرافية ومناخية عديدة بالصحاري شديدة الحرارة وحتى المناطق الثلجية شديدة البرودة.