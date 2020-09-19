نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب زيارة عائلية للسعودية ومعرفة الشروط و الرسوم المقررة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم طلب زيارة عائلية للسعودية عن طريق وزارة الخارجية السعودية ، والتي تقدم الكثير من الخدمات للمقيمين والوافدين الجدد علي الأراضي الحجازية ، كما سوف نتعرف علي شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وسوف نجيب علي الأسئلة التي تخطر علي بال كل مقيم وهي هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن أم تم تعديل طلب تأشيرة زيارة عائلية بالشروط والأحكام.

تسعي وزارة الخارجية السعودية لتقديم الكثير من الخدمات للمقيمين داخل أراضيها فهي تقدم عبر موقعها الرسمي خدمات الجوازات وطلبات الزيارة العائلية للمملكة للأقارب أو الأصدقاء كما يمكنكم من خلالها استخراج تأشيرة حج وتأشيرة العودة وخدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للسعودية وغيرها من الخدمات الإلكترونية والآن سوف نسرد لكم شروط التقديم علي طلب زيارة عائلية للمملكة السعودية.

طلب زيارة عائلية للسعودية

وضعت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط لطلب زيارة عائلية للسعودية لإنجاز هذه الخدمة بأسرع وقت كما اتاحت وزارة الخارجية ميزة تعديل طلب زيارة عائلية وجاءت الشروط كالاتي:

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بمقدم الطلب أقامة عامل داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الشخص المستقدم من أقارب العامل من الدرجة الأولي أب أو أم. يشترط سريان الإقامة وان لا تكون منتهية المدة. يجب أن تكون الأسماء المقدم عليها هي نفس الأسماء المسجلة علي جواز السفر الخاص بالزائرين. نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة باللغة العربية بواقع جواز السفر والتأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بطباعة الطلب وختمه من جهة العمل الخاصة بك أو من خلال الغرفة التجارية للتصديق علي طلب الزيارة العائلية.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للسعودية

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط تقديم طلب زيارة عائلية للسعودية والضغط علي خدمات الوزارة ومنها نتوجه إلي منصة التأشيرات الإلكترونية ثم نقوم باختيار زيارة عائلية من أنواع الزيارات الموضحة أمامنا وسوف تظهر لنا صفحة نقوم من خلالها بكتابة رقم التأشيرة ورقم السجل ونقوم بكتابة رمز التحقق المبين أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي زر موافق وسوف تظهر لنا حالة طلب التقديم علي طلب زيارة عائلية للمملكة السعودية و معرفة الموافقة علي طلب زيارة عائلية من رفضة.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

حددت وزارة الخارجية السعودية رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة علي حسب مدة الزيارة وجاءت القيمة المقررة كما يلي:

تكلفة رسوم الزيارة العائلية من أسبوعين إلي مدة ثلاث اشهر هي 300 ريال سعودي.

تكلفة رسوم زيارة عائلية من 3 شهور إلي 6 شهور هي 3000 ريال سعودي.

أما تكلفة رسوم الزيارة العائلية للسعودية مدة عام هي 5000 ريال سعودي.

وتكلفة زيارة عائلية لمدة عامين هي 8000 ريال سعودي.

كل ذلك يمكنك الاستفادة به بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية خدمات الجوازات والتأشيرات المختلفة.