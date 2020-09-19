نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إصدار شهادة السعودة وكيفية استعادة كلمة مرور عبر بوابة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية العديد من الحلول الإلكترونية لخدمة المواطنين وأصحاب الأعمال، وسنتحدث اليوم عن 2 من تلك الخدمات المهمة وهي خدمة إصدار شهادة السعودة للمنشآت، والتي تختص بتحديد نسبة التوطين والتوظيف للموارد البشرية الوطنية في المنشأة، وكذلك خدمة استعادة كلمة مرور للمستخدم أو تجديد البريد الإلكتروني عبر بوابة وزارة الموارد البشرية.

خدمة إصدار شهادة السعودة للمنشآت

هي الخدمة التي يتم تطبيقها للتأكد من أن المنشأة قد نجحت فى تحقيق نسب التوطين المذكورة، وذلك اعتمادا على برنامج نطاقات، ومن أهم الضوابط والشروط التي يجب تحقيقها أن تكون المنشأة قد قامت بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الاشتراك مازال ساريا لكل من الفرع الرئيسي وفرع المنشأة الطلب للخدمة، ويلزم المنشأة تحقيق نسب التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات، كما يجب التنوية عن أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة لتنفيذ الخدمة، فإنه يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع.

خطوات تنفيذ خدمة إصدار شهادة السعودة

يقوم المستخدم فى البداية بالدخول على موقع الخدمات الإلكترونية، ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على الموقع وإضافة المنشأة. يقوم المستخدم بالضغط على الصندوق الذى يحوى خدمة إصدار شهادة السعودة . يقوم المستخدم بعد ذلك بإرفاق البيانات الخاصة بالشهادة المطلوبة، ثم يقوم بالضغط على (تقديم الطلب). أخيرا سيحصل المستخدم على شهادة سعودة قد تم إصدارها على ملف pdf، لذا يقوم بطباعة الشهادة على ورق المنشأة وتوقيعها وختمها.

خدمة استعادة كلمة مرور

بعيداً عن خدمة إصدار شهادة السعودة تقد الوزارة خدمة تغيير البريد الإلكتروني واستعادة كلمة المرور عبر البوابة الإلكترونية، ويلجأ إليها المستخدم فى حال فقدان كلمة المرور من أجل استرجاعها، بالإضافة إلى أنها تقدم فى حالة تجديد عنوان البريد الإلكتروني، ولكن يجب مراعاة أن يكون الشخص الذي يستخدم تلك الخدمة هو المستخدم نفسه الذي يريد استعادة كلمة المرور، ويمكن تنفيذ تلك الخدمة لدى مكاتب العمل، مع العلم أن أوقات العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية وعشرون دقيقة مساءا.

المستندات المطلوبة لتغيير البريد الإلكتروني

يجب على المستخدم إحضار الهوية الوطنية الخاصة به.

يجب على المستخدم تقديم خطاب طلب من أجل تعديل عنوان البريد الإلكتروني، مع مراعاة توضيح البريد الإلكتروني الجديد.

يجب أن يكون الطلب مُعتمد ومصدق من الغرفة التجارية.

يقوم المستخدم بحجز بحجز موعد إلكتروني في أقرب مكتب عمل لتسجيل البريد الجديد، فى حال فقدان أو تغيير البريد الإلكتروني الخاص به.

خطوات تنفيذ الخدمة

يقوم المستخدم بالضغط على الصندوق الذي يحوى (الخدمات الإلكترونية للمنشآت)، ثم على أيقونة استرجاع كلمة المرور. يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال كلا من اسمه وتاريخ الميلاد الخاص به. سوف يقوم النظام بإرسال كلمة مرور جديدة على البريد الإلكتروني المُسجل لدى الوزارة والخاص بالمستخدم.

وبذلك نكون قد تعرفنا على كيفية إصدار شهادة السعودة للمنشآت، وطريقة تغيير البريد الإلكتروني للمستفيد عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، وأيضا الخطوات اللازمة لاستعادة كلمة المرور في حالة فقدانها.