نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني ال90 وأهم استعدادات الهيئة العامة للترفيه بالاحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي ال90 ، تحتفل المملكة العربية السعودية في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام بيومها الوطني والذي يكون له احتفالات خاصة ومميزة ويستمتع به السعوديين وينتظرون الاحتفال به من عام لآخر حيث يشهد الكثير من التخفيضات وعروض السيارات والحفلات الموسيقية والغنائية الرائعة وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني حيث تكون للقطاع العام يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وبالنسبة القطاع الخاص تكون يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر وبدأت العروض والتخفيضات لتلك المناسبة منذ عدة أيام سابقة.

شعار اليوم الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية

تم الإعلان عن الشعار الخاص بالمناسبة التسعون لليوم الوطني حيث جاء استلهام هذا الشعار من مقولة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز حيث قال “همة السعوديين مثل جبل طويق” ليكون الشعار “همة حتي القمة” وتم إطلاق هذا الشعار في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية حيث يتم الاحتفال بذكرى هذا اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وإطلاق الاسم الحالي عليها.

استعدادات الهيئة العامة للترفيه للاحتفال باليوم الوطني ال90

وضعت الهيئة العامة للترفيه عدد من الفاعليات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية وجاءت كالتالي:

عروض جوية متنوعة حيث يشهد المواطنين أكبر عرض جوي خاص بهذه المناسبة ويتم هذا الاحتفال يوم 23 من سبتمبر ويعرض على شاشة القناة السعودية في الساعة الرابعة عصراً.

عروض بالألعاب النارية المتنوعة في عدة مناطق مختلفة.

إطلاق الهيئة العامة للترفيه مبادرة ننشد يا وطن حيث يشارك المواطنين فيديوهات لهم وهم يؤدون النشيد الوطني السعودي.

إقامة عدة حفلات فنية في مناطق مختلفة بداية من يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وحتي السادس والعشرين من نفس الشهر لعدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان رابح صقر وراشد الماجد وأصيل أبو بكر وماجد المهندس وعبادي الجوهر وتامر عاشور ومحمد حماقي وعمرو دياب والفنانة أحلام وداليا مبارك وأنغام.

عبارات جميلة للتهنئة بهذه المناسبة الغالية