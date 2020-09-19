نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى من 5 أشهر.. الإصابات اليومية بكورونا في السعودية أقل من 550 حالة في المقال التالي
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 551 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 576 إصابة أمس الجمعة و593 إصابة الخميس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 أبريل الماضي عندما تم تسجيل 518 إصابة.
وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في السعودية خلال اليوم الأخير بواقع 28 حالة وفاة جديدة (مقابل 31 وفاة أمس).
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 329271 بما في ذلك 4458 حالة وفاة و15383 حالة نشطة منها 1166 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 1078 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 309430 شخصا.
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