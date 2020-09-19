المتحدث باسم الشركة المنظمة لرحلات الكروز يرد على ما حدث من ممارسات غير لائقة من بعض المشاهير

بلادي – الرياض :قال المتحدث باسم الشركة المنظمة لفعالية “ابحر في الصيف” غسان خان إن جميع من يستقل السفينة التي تقوم برحلات الكروز يعتبرون ضيوفاً، وإن الشركة تقدر وتحترم الجميع، فقد جاءوا للسفينة للاستمتاع بتجربة سياحية مختلفة ولا نتعامل مع الناس من حيث الشهرة من عدمها.
وأوضح أنه بخصوص ما حدث تم التواصل مع الركاب المعنيين فور رصد الممارسات للحد منها وغادروا الرحلة في أول محطة للرحلة وهي محطة شاطئ الرأس الأبيض، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية بما تم رصده.
وأضاف أن الضيوف المعنيين بالواقعة لم تتم دعوتهم وإنما قاموا بالدفع والحجز وانطبقت عليهم كافة الإجراءات، داعياً الضيوف دائماً باحترام خصوصية شركاء الرحلة، فالشركة لا تقبل المساس بهذه الخصوصية.
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