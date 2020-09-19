“الجحلان”: “الآسيوي” يدرس تأجيل الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال

بلادي – متابعات:كشف الإعلامي الرياضي، عبد المحسن الجحلان، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يدرس تأجيل الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، بين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
وقال “الجحلان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يدرس الاتحاد الآسيوي تأجيل الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا (الغرب) بعد تفشي جائحة كورونا في البطولة في أكثر من فريق”.
وتابع “الجحلان”: “وتحديداً حامل اللقب الهلال الذي وصل عدد مصابيه 14 حالة، حفاظا على سلامة اللاعبين في الفرق المشاركة وتطبيقاً لمبدأ عدالة المنافسة.
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