نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الإقامة منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت المملكة العربية السعودية بعض التعديلات على القوانين التي تخص صلاحية الإقامة ومن ضمنها الإستعلام عن هذه الصلاحية عن طريق المنصة الإلكترونية أبشر، وذلك للمقيمين داخل المملكة للتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات الخاصة لصلاحية الإقامة، وأيضا حتى لا يتعرضوا للمسآلة القانونية في حالة تأخرهم عن تجديدها، وقد أطلقت الحكومة الموقع الإلكتروني أبشر للتسهيل والتيسير عليهم في الوصول إلى المعلومات والأوراق المطلوبة لتجديد ها، وكيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة.

الطريقة المثالية للإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة:

يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر وذلك لإدخال البيانات المطلوبة للتعرف على صلاحية الإقامة.

ويبدأ الوافد من خلالها إدخال الإسم الخاص به والرقم السري.

ثم الضغط على خيار الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعدها يقوم الوافد بإدخال رقم الإقامة الخاص به وأيضا الرمز المرئي.

ويقوم بالضغط على كلمة عرض، وهنا يظهر له جميع المعلومات حول إقامته من تاريخ انتهائها وتاريخ التجديد حتى لا يعرض نفسه للمخالفة القانونية.

طريقة سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة عبر موقع أبشر:

في حالة انتهاء أو تجديد الإقامة يوجد هناك بعض الرسوم التي يجب على الوافد تسديدها للحكومة السعودية وذلك مقابل تجديد الإقامة، وهنا يقوم موقع أبشر بالتجديد وتسديد الرسوم من خلاله للتيسير على الوافدين حيث أن هناك أكثر من طريقة لتسديد هذه المستحقات، من ضمن هذه الطرق سدادها عن طريق البنك، وحيث أن كل وافد يكون له رسوم خاصة به، وذلك تبعا لطبيعة عمله وإقامته، ولكي يعرف الوافد الرسوم الخاصة به يمكن دخوله للموقع الخاص بالجوازات التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

غرامة التأخير عن تجديد صلاحية الإقامة:

وقد صرح مصدر مسؤول عبر موقع أبشر أن هناك غرامات على من يتأخر في تجديد إقامته حيث تبدأ هذه الغرامات من 500 ريال سعودي، وذلك في حدوث المخالفة لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى فتكون الغرامة 1000 ريال سعودي، ولكن تكون هذه فرصته الأخيرة وعند تكرار المخالفة سيعرضه ذلك للترحيل إلى دولته، وإذا قام الوافد بعدم التجديد لأكثر من ذلك فإنه يتعرض للمسائلة القانونية، وتكون عقوبتها ثلاث آلاف ريال سعودي، أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أسابيع أو هاتين العقوبتين في آن واحد.

الرسوم المستحقة لتجديد الإقامة:

عند دخول الوافد إلى الموقع الخاص بالجوازات سيجد الرسوم الخاصة بكل فئة من الفئات التي يقع عليها التجديد، وقسمت هذه الرسوم إلى رسوم استخراج رخصة عمل وتقدر بمئة ريال سعودي، وأيضا دفع مبلغ 650 ريال سعودي مقابل رسوم تجديد الإقامة، ورسوم عن كل شهر بواقع 800 ريال سعودي، وعند تسديد هذه الرسوم يبدأ موقع أبشر في العمل على تجديد الإقامة الخاصة بالمستفيد للعمل بشكل قانوني داخل المملكة.

بعض الخدمات الذي يقدمها موقع أبشر للمستفيدين:

يمكن لكل من المواطنين والوافدين من استخدام موقع أبشر في الحصول على جميع المعلومات التي تخص العمل والإقامة داخل الدولة وكيفية الدخول والخروج منها، والحصول على الإذن بذلك، ويقوم بالتعرف على ميعاد تجديد إقامته والقيام بتجديدها من على موقع أبشر، وأيضا يمكنك التعرف على موعد دخولك وخروجك من الدولة وكيفية الحصول على التأشيرة الخاصة بذلك، وفي حالة فقدان الوافد لهذه التأشيرة يمكن للكفيل المسؤول عنه استخراج تأشيرة جديدة أيضا عبر موقع أبشر، ويمكن للعائلات تجديد إقامتهم وعمل إذن دخول وخروج من الدولة وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها موقع الإلكتروني.