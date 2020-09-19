إحذر عصابات البنوك مستغلة أزمة كورونا.. تحذير هام من البنوك السعودية الآن

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عمر شويل - جدة تحذير هام من البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية من رسائل الاحتيال الوهمية المضللة والتي تهدف إلي سرقة المواطنين والمقيمين مستغلاً أزمة جائحة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، وجاء ذلك من خلال البيان الصادر اليوم للجنة الإعلام والتوعية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر والذي أوضح فيه أن رسائل النصية المضللة تستخدم عددا كبيرا من الدلالات بأسلوب غريب عبر عناوين بريدية مشبوهة وغامضة.

عصابات البنوك مستغلة أزمة فيروس كورونا

أكدت لجنة الإعلام والتوعية أن هؤلاء المحتالين يقومون بإرسال رسائل نصية للعملاء تطلب منهم بعض المعلومات والبيانات الشخصية والمالية، ثم تعاود الإرسال مرات متتالية بأسلوب شبه تهديد، كما أوضحت اللجنة أن تلك الرسائل التي يرسلها المحتالين تكون مكتوبة بشكل سيئ مليئة بالاخطاء الإملائية والنحوية والإنشائية، كما شددت اللجنة على جميع العملاء باتخاذ كافة أنواع الحذر من هؤلاء النصابين وعدم الرد تماماً علي أى رسائل تطلب منهم أي معلومات عن حسابهم المالى أو أي معلومات شخصية، وتجاهل تلك الرسائل الغامضة.

طرق نصب عصابات البنوك

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن عمليات النصب والاحتيال تستغل عدم الوعي الكافي عند الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لذا نبهت المؤسسة جميع العملاء من إتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هؤلاء المحتالين، حيث يقوم بعض المحتالين بالإتصال بأحد العملاء ويدعي أنه موظف بأحد البنوك السعودية ويطلب منه تحديث البيانات ويسأل عن رقم بطاقة الصراف الآلي ورقم الحساب والرقم السري، وبعد أن يأخذ هذا المحتال تلك المعلومات يقوم بتحويل كل حساب العميل البنكي من خلال أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الإنترنت.

أخطر طرق نصب العصابات الإلكترونية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية فى بنوك المملكة العربية السعودية من العصابات الإلكترونية التي تقوم بسرقة المعلومات الشخصية للعملاء من خلال التطبيقات الالكترونية، حيث تقوم تلك العصابات برفع تطبيقات شبيه بالتطبيقات الخاصة بالبنوك فيقوم عملاء البنوك بتحميل تلك التطبيقات والتى تقوم من خلالها بسرقة البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحساب، لذا نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية من عدم تحميل التطبيقات الالكترونية إلا من مصادرها.

تحذير هام من البنوك السعودية

لذا شددت على جميع العملاء المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية بعدم الإفصاح تماما عن أي معلومات عن حسابهم البنكي وبالذات الرقم السري، كما ناشدت كل العملاء بالإتصال بالجهات الأمنية والتبليغ عن هؤلاء المحتالين، وذلك حرصاً على حماية أموالهم من عمليات السرقة، كما بينت المؤسسة أن عمليات النصب والاحتيال كثيرة جدا ولا سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التى كثفت فيه المملكة كل الجهود فى السيطرة على الوباء الجديد فيروس كورونا.

تحذير جديد من البنوك السعودية

أعلنت البنوك السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على جميع العملاء توخي الحذر من فتح اي روابط خارجية مجهولة المصدر، حيث تستهدف تلك الروابط الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة، والتى قد تستخدمها لأغراض الاحتيال، كما حذرت أيضاً من بعض الحملات التى تطلب تبرعات مالية لصالح معالجة كورونا.