البنك الأهلى التجاري: يصدر أهم 10 قرارات تخدم المواطنين والمقيمين فى السعودية

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عمر شويل - جدة البنك الأهلى السعودي يصدر أهم 10 قرارات تخدم المواطنين والمقيمين، فى المملكة العربية السعودية، منذ بداية إنتشار فيروس كورونا في السعودية، والتي إتخذت الاحتياطات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، وكان من تلك القرارات التي أصدرها البنك الأهلى السعودي قرار بإستمرار العمل عن بعد مع تعليق حضور الموظفين والتشديد على الاحتياطات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الوباء الجديد، كما يقدم البنك الأهلى السعودي تمويل شخصي بدون تعقيدات، ولكن حذرت البنوك السعودية العملاء من عصابات البنوك، التى تستغل انشغال الحكومة السعودية فى مواجهة فيروس كورونا.

أهم 10 قرارات من البنك الأهلى السعودي تخدم المواطنين والمقيمين فى السعودية

القرار الأول: إستمرار العمل فى تقديم الخدمات المصرفية لجميع عملاء البنك فيما عدا الخدمات التي تستدعي حضور الموظفين والتي تؤدي إلى تجمعات، وذلك طبقاً الإجراءات الوقائية. القرار الثاني: تطبيق نظام سريع للتحويل البنكي بين المصارف والبنوك. القرار الثالث: رفع الحد لعملاء مدي عن طريق نقاط البيع بدون اللجوء إلي الرقم السري بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 300 ريال سعودي، وذلك من أجل عدم الحاجة إلى نقاط البيع ولمسها، بهدف التيسير على العملاء. القرار الرابع: تأجيل دفع أقساط التمويل العقاري، والتمويل الشخصي، والتمويل التجاري لجميع العملاء العاملين في القطاع الحكومي لمدة ثلاث شهور، وذلك دون دفع أي غرامات مالية أو رسوم إضافية. القرار الخامس: يمكن لمنشآت القطاع الخاص المنشأت الصغيرة والمتوسطة الإستفادة من دعم تمويل برنامج كفالة من البنك الأهلى، وذلك من أجل زيادة الإنتاج ودعم الإقتصاد السعودي خلال هذه الفترة. القرار السادس: إستمرار البنك الأهلى السعودي من تقديم القروض وأفضل العروض للعملاء. القرار السابع: إمكانية الحصول على قرض سريع بدون اللجوء إلى الكفيل فى حالة إذا كنت مقيم فى المملكة العربية السعودية. القرار الثامن: التحويلات المالية تكون مجانية من خلال نظام سريع لجميع عملاء المؤسسات والشركات عبر البنك الأهلى السعودي وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020م. القرار التاسع: يمكنك الإستفادة من خدمة كوبك باي والتى تعد أفضل خدمة للحوالات السريعة الدولية، والتى تمكنك من عمل حوالات دولية تصل إلى أكثر من 200 دولة فى العالم بدون أى رسوم من خلال تحميل البرنامج إلى الهاتف عن طريق المتجر. القرار العاشر: بدون أى رسوم إضافية يمكنك التسجيل فى خدمة حماية الراتب من خلال خدمات البنك الأهلى السعودي الكثيرة.

قروض البنك الأهلي التجاري

يوفر البنك الأهلي التجاري السعودي العديد من القروض إلي المواطنين في كافة أنحاء المملكة، وتشمل قروض الزوج، قروض تجديد المنزل، قروض التعليم، القرض الشخصي، قرض الدراجة البخارية، قرض السيارة بدون حظر البيع، قرض السيارة المستعملة، قرض الإسكان، قرض اكسبريس، ويقدم البنك الأهلي تسهيلات كبيرة إلي جميع العملاء.

أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم علي توقيع إتفاقية مع سامبا من أجل تشكيل كيان موحد، حيث عرض البنك الأهلي التجاري دفع 29.32 ريال سعودي مقابل سهم سامبا بعلاوة تزيد عن 27.5%، حيث يعد اندماج مؤسسة سامبا المالية مع البنك الأهلى التجاري إلي تكوين ثلث أكبر دول الخليج العربي يستطيع أن ينافس بنوك المملكة.

تحذير هام من البنك الأهلى التجاري السعودي

فى بيان هام أصدره البنك الأهلى التجاري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يناشد فيه كافة العملاء من الرد على اى رسائل تطلب منك الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية أو تطلب منك تحديث البيانات المصرفية، وشددت على العملاء أن الهدف تلك التداعيات الخطيرة هي سرقة حسابك واستغلال بعض العملاء الذين ليست لديهم الدراية الكافية.