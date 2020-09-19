نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واس: إصابة 5 أشخاص بسبب سقوط قذيفة أطلقها ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة في المقال التالي
وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، بتلقي بلاغ "عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث" بالمنطقة.
وذكر الغامدي أن الهجوم "نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا".
وأضاف أن المصابين "تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة"، وأشار إلى أنه "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".
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