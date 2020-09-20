نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني 90 وطريقة الحجز بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقترب موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1442 والذي يوافق يوم الاربعاء 29 سبتمبر، ما يزداد بحث المواطن السعودي عن اسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني 90. وذلك بعد إعلان هيئة الترفيه، وإعلان تركي آل الشيخ عن إقامة العديد من الحفلات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

حفلات اليوم الوطني 90 لعام 1442

منذ إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، واعتبار اليوم الوطني يوم اجازة رسمية منذ عام 2005، تقام العديد من الحفلات التي تجمع أبرز نجوم الفن في الوطن العربي. ما يجعل المواطنين في المملكة السعودية يتنافسون في حجز تذاكر حفلات اليوم الوطني ١٤٤٢ لحضور حفلات النجوم.

اسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني ٩٠

تبدأ اسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني 90 من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال سعودي، ويصل سعر تذاكر الVIP إلى 2300 ريال سعودي. وجاءت اسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني 1442 – 2020 كالتالي:

سعر حفلة الفنان ماجد المهندس: تبدأ أسعار الحفلة من 500 ريال سعودي.

سعر حفلة الفنان رابح صقر تبدأ من 500 ريال.

سعر حفلة الفنان راشد الماجد تبدأ من 300 ريال سعودي.

سعر حفلة الفنانة أحلام يبدأ من 500 ريال سعودي، وسعر VIP هو 2300 ريال سعودي.

سعر حفلة الفنانة أنغام يبدأ من 475 ريال سعودي.

سعر حفل الفنان عبادي الجوهر يبدأ من 850 ريال سعودي ويصل سعر VIP إلى 1650 ريال سعودي.

سعر حفل الفنان محمد حماقي يبدأ من 345 ريال سعودي.

طريقة حجز تذاكر اليوم الوطني 90

في ظل بحث المواطن السعودي عن كيف احجز تذكرة حفلات اليوم الوطني 1442 في المملكة العربية السعودية، نعرض لكم طريقة الحصول على تذاكر الحفلات التي ستقام في العاصمة الرياض ومدينة جدة. حيث يمكن حجز تذاكر حفلات اليوم الوطني 90 من خلال:

موقع ticketingboxoffice.com

موقع benchmark

فروع فيرجن ميجا ستور.

خطوات حجز تذاكر اليوم الوطني 2020

تقام العديد من الحفلات بمناسبة اليوم الوطني 90 والتي يتاح حجزها عبر موقع تذكرتكم والذي يمكن من خلاله الحجز إلكترونيا، وذلك من خلال رابط موقع تذكرتكم. ويقام حفل الفنان رابح صقر بمركز الملك فهد الثقافي يوم الجمعة 25 سبتمبر.

ويوجد أنواع مختلفة من التذاكر منها العادية ومنها الذهبية وفقا لتصنيف الهيئة الفنية، وتشرف الهيئة العامة للترفيه على الحفلات المقامة، من خلال الاحتفالات المسرحية والغنائية.