نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وإصدار تأشيرة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة من الاستعلامات الإلكترونية الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، فمن خلال خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج العودة يتعرف الكثير من المواطنين علي صلاحية التأشيرة وإمكانية الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية، ويعد الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة من الاستعلامات الإلكترونية الهامة حتي يتم التعرف علي موعد انتهائها وتجديدها إلكترونياً حتي لا يتم التعرض إلى أي مشاكل تعوق خروجه أو دخوله في أي وقت إلى المملكة العربية السعودية، ويتم البحث عن خدمة تأشيرة الخروج والعودة من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية الذي يحتوي علي جميع الخدمات الخاصة بالجوازات السعودية.

خدمة تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية

تعد التأشيرة الخروج والعودة هي التصريح الرسمي للمقيم بأن يقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يتحكم صاحب العمل في إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعامل الذي يعمل لديه من خلال عقد عمل بين الطرفين، ويتم منح تأشيرة الخروج والعودة لاستثناءات الإجازات الشخصية أو السفر لإنهاء أعمال خاصة بالعمل، وغيرها من الأغراض المرتبطة بإنهاء معاملات مختلفة مثل السفر للسياحة للمواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

ويتم إصدار تأشيرة الذهاب والعودة وفق مدة زمنية محددة بداية من شهرين أو 4 شهور أو 6 شهور أو عام كامل، ويتم تفعيل تأشيرة الخروج والعودة من خلال الحساب الشخصي لصاحب العمل من أبشر الجوازات، ويمكن الحصول علي تأشيرة خروج وعودة متعددة لمدة تصل إلى 90 يوم يتم تجديدها لمدة 90 يوم أخري بمبلغ 200 ريال سعودي.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة أو إصدار تأشيرة جديدة

الجوازات السعودية أحد الهيئات الحكومية التي تتعامل يومياً مع العديد من خدمات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويتوفر الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة أو إصدار تأشيرة خروج وعودة من خلال الخطوات التالية: